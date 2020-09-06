  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen'de para birimindeki değer kaybı protesto edildi
Aktüel

Yemen'de para birimindeki değer kaybı protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 00:47:29 -
Yemen'de para birimindeki değer kaybı protesto edildi

TAİZ (AA) - Yemen'in Taiz kentinde, ülke para biriminin değer kaybetmesi ve fiyat artışları protesto edildi.

Cemal Caddesi'nde toplanan göstericiler, Yemen riyalinin değer kaybına karşı gösteri düzenledi.

"Para biriminin çöküşü diğer bir katil" sloganıyla tepkilerini dile getiren Yemenliler, ekonomideki kötü durumdan Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunu sorumlu tuttu.

Ülkede limanların kapalı olduğunu, hükümetin karar almasının ve petrol ile gaz ihracatının engellendiğini belirten göstericiler, ekonominin "Husi milislerinin darbesi, Güney Geçiş Konseyi, hükümetin kayıtsızlığı ve koalisyonun müdahalesinin kurbanı" olduğuna işaret etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa'nın gönderdiği uçak gemisiyle ilgili bomba açıklama: Hayat şansı vermiyorum
Gündem

Fransa'nın gönderdiği uçak gemisiyle ilgili bomba açıklama: Hayat şansı vermiyorum

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Fransa'nın Doğu Akdeniz'e gönderdiği Charles De Gaulle uçak gemisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. G..
Ahlaksızlığı 82 milyonun gözüne gözüne sokuyorlar! Dizi kılıfıyla pislik akıtma operasyonu
Medya

Ahlaksızlığı 82 milyonun gözüne gözüne sokuyorlar! Dizi kılıfıyla pislik akıtma operasyonu

Ahlaksız dizileri ile toplum aile yapısının kuyusunu kazan Yahudi menşeili FOX TV’nin rezillikleri bitmiyor. RTÜK’ün umursamaz tavrı nedeniy..
İran'da patlama! Onlarca yaralı var
Dünya

İran'da patlama! Onlarca yaralı var

İran'ın İlam eyaletinde bir TIR'ın taşıdığı klor gazı kapsülünün patlaması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı