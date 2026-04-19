Yemen'de on binler Filistin ve Lübnan'a destek gösterisi düzenledi

Yemen'in başkenti Sana ve diğer bazı kentlerde toplanan on binlerce kişi, terörist İsrail'in saldırılarına karşı Filistin ve Lübnan'a destek gösterisi düzenledi

Yemen, Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan eylemciler, Filistin davası ve İsrail'e karşı direnişçi gruplara destek sloganları attı.

Göstericiler, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki uygulamaları ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepkilerini dillendirdi.

Eylemciler tarafından yapılan yazılı açıklamada ise işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve diğer İslami kutsallara yönelik İsrail politikaları eleştirilerek, kutsal mekanların korunması çağrısı yapıldı.

İsrail'e karşı direniş cephelerinin tümünün yanında oldukları vurgulanan açıklamada, 'Büyük İsrail planı veya Orta Doğu'yu değiştirme yönündeki projeleri reddediyoruz ve düşmanla yeni bir çatışma turuna hazırlanıyoruz.' ifadeleri kullanıldı.