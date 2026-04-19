  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan Trump’a alaycı çıkış: “Bibi’yi engelle, bir hafta uyu!” Hürmüz Boğazı yeniden kapandı! ABD Başkanı Trump'tan jet hızında açıklama Fransız askeri öldü, pısırık Macron bakın kimi suçladı TBMM Başkanı Kurtulmuş gençlik için uyarı! Karşılaştığımız olay büyük bir alarmdır Yeni bir savaşın kapısı mı çalınıyor? Çin'den askeri gözdağı Sır perdesi aralanacak mı? Gülistan Doku soruşturmasında son durum Biri bitiyor biri başlıyor! Erdoğan’dan peş peşe diplomasi zirveleri Enerji krizi sonrası sonunda bu da oldu! Havada Hürmüz depremi Bakan Kurum, Antalya Diplomasi Forumu’nda konuştu: 'Biz değişmezsek dünya bizi değiştirecek' Gezi zekalılara duyurulur Twerkçü Sinem Dedetaş onaylı ağaç katliamı
Dünya Yemen'de on binler Filistin ve Lübnan'a destek gösterisi düzenledi
Dünya

Yemen'de on binler Filistin ve Lübnan'a destek gösterisi düzenledi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yemen'de on binler Filistin ve Lübnan'a destek gösterisi düzenledi

Yemen'in başkenti Sana ve diğer bazı kentlerde toplanan on binlerce kişi, terörist İsrail'in saldırılarına karşı Filistin ve Lübnan'a destek gösterisi düzenledi

Yemen'in başkenti Sana ve diğer bazı kentlerde toplanan on binlerce kişi, terörist İsrail'in saldırılarına karşı Filistin ve Lübnan'a destek gösterisi düzenledi

Yemen, Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan eylemciler, Filistin davası ve İsrail'e karşı direnişçi gruplara destek sloganları attı.

Göstericiler, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki uygulamaları ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepkilerini dillendirdi.

Eylemciler tarafından yapılan yazılı açıklamada ise işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve diğer İslami kutsallara yönelik İsrail politikaları eleştirilerek, kutsal mekanların korunması çağrısı yapıldı.

İsrail'e karşı direniş cephelerinin tümünün yanında oldukları vurgulanan açıklamada, 'Büyük İsrail planı veya Orta Doğu'yu değiştirme yönündeki projeleri reddediyoruz ve düşmanla yeni bir çatışma turuna hazırlanıyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23