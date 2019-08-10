Yemen'de meşru hükümet komutanı Güney Geçiş Konseyi'ne katıldı Yemen'de meşru hükümete bağlı Özel Kuvvetler komutanlarından Tuğgeneral Fadıl Baiş, Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi kuvvetlerine katıldı

ADEN (AA) - Yemen'de meşru hükümete bağlı Özel Kuvvetler Komutanlarından Tuğgeneral Fadıl Baiş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi kuvvetlerine katıldığını açıkladı. Güney Geçiş Konseyi tarafından yayımlanan bir videoda Baiş, meşru hükümet güçlerinden ayrılarak askerleriyle Güney Geçiş Konseyi güçlerine katıldığını duyurdu. Baiş, "Asker ve subaylarımızla başkanı Aydarus ez-Zubeydi olan Güney Geçiş Konseyi güçlerine katıldığımızı duyuruyoruz." diyerek, Özel Kuvvetler komutasındaki diğer askerlere de Güney Geçiş Konseyi'ne katılmaları çağrısında bulundu. Baiş, meşru hükümete bağlı Özel Kuvvetlerden son dönemde ayrılan ikinci komutan oldu.

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de, hükümete bağlı güçlerle BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam el-Emni güçleri arasında çarşamba gününden bu yana çatışmalar devam ediyor. Yaşanan çatışmalarda 7'si sivil 18 kişi hayatını kaybetmiş, 61 kişi de yaralanmıştı.













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