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Yemen'de kaydedilen kolera vakalarının dörtte birini 5 yaş altı çocuklar oluşturuyor

2020-04-29 17:14:50 -
Yemen'de kaydedilen kolera vakalarının dörtte birini 5 yaş altı çocuklar oluşturuyor

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de 2020'nin başından bu yana kaydedilen 110 binden fazla şüpheli kolera vakasının dörtte birini 5 yaş altı çocukların oluşturduğunu duyurdu.

UNICEF'in Yemen Temsilcisi Sara Beysolow Nyanti, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'deki çocukların, hayatlarını tehdit eden sayısız tehlikelerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Nyanti, "(Yemen'de) Ocak 2020'den bu yana toplam 331 ilçenin 290'ında 110 binden fazla şüpheli kolera vakası kaydedildi. Bunların yüzde 25'ini, 5 yaş altı çocuklar oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Yemen'de kolera ve ishal salgını nedeniyle 5 yaş altındaki 5 milyondan fazla çocuğun büyük risk altında olduğunu vurgulayan Nyanti, koleranın geniş bir alanda yayılması, yetersiz beslenme oranındaki artış ve önlenebilir diğer hastalıkların da yaygın şekilde görülmesi gibi nedenlerin çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını artırdığını kaydetti.


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