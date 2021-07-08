Yemen’de İngiliz oyunu

Münübe Yılmaz

İngilizler Yemen’de gizli yürütüldüğü iddia edilen bir operasyonda Suudi askerleri eğitiyor. İngilizlerin Yemen’de geçtiğimiz yıl Suudilerin illegal sorgu ve tutuklama merkezi olarak kullandığı Al-Mahra şehrinin doğusundaki bölgedeki havalanında Suudi askerlere eğitim verdiği iddia ediliyor. Bölgede yerel bir gazetede çalışan bir muhabir İngiliz askeri birliklerin geçtiğimiz seneden beri Al-Mahra bölgesindeki havaalanında görüldüğünü belirtti. Bölgede 20 ile 30 arasında İngiliz askerinin bulunduğu söylenirken, Yemen’deki İngiliz büyükselcisi Michael Aron’un benzer iddialar ile daha önce ifadesine başvurulduğu belirtildi. Aron’un İngiliz askerlerinin terör ile mücadele kapsamında güvenliği sağlamak amacıyla Yemen’de bulunduğunu ifade ettiği kaydedilirken, İngilizler olarak Yemen hükümeti ile yakın diplomatik ilişkilere sahip olduklarını dile getirdiği vurgulandı. 2019 yılında da Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi ve Kraliyet Deniz Koleji'nde Suudi askerlerin İngilizler tarafından 2015’ten beri eğitim gördüğü ortaya çıkmış ve eğitim alan 43 Suudi askerin çoğunun özellikle çocukları etkileyen bir ablukayı uygulamak ve açlığın görüldüğü Yemen'de balıkçıları öldürmekle suçlanmıştı.