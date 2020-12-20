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Dünya Yemen'de Husilerle girilen çatışmada üst düzey komutan öldü
Dünya

Yemen'de Husilerle girilen çatışmada üst düzey komutan öldü

Yemen'de hükümete bağlı askeri kaynaktan edinilen bilgiye göre, Husilerle girilen çatışmada üst düzey bir komutan hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 00:27:00 - 2020-12-20 00:33:45
Yemen'de Husilerle girilen çatışmada üst düzey komutan öldü

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde hükümet güçleriyle Husiler arasında çıkan çatışmada, üst düzey bir komutanın öldüğü belirtildi.

Üst düzey komutan hayatını kaybetti

Hükümete bağlı askeri bir kaynaktan alınan bilgiye göre, orduya bağlı 145. Tugay Operasyonlar Komutanı Hamza Şeddad, Husilerle Medarat bölgesinde girilen çatışmada hayatını kaybetti.

Medarat bölgesinde Husilerle devam eden çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi ancak sayıya ilişkin bilgi verilmedi.

Kaolisyon güçleri ile Husiler arasında çatışma

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

 

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