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Dünya Yemen'de Husilerin lideri ve 173 milis hakkında idam cezası!
Dünya

Yemen'de Husilerin lideri ve 173 milis hakkında idam cezası!

Yemen'de "meşru hükümete darbe" suçlamasıyla Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile 173 milis hakkında idam cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 20:24:00 -
Yemen'de Husilerin lideri ve 173 milis hakkında idam cezası!

Yemen'in Marib kentindeki Askeri Mahkeme, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile 173 milis hakkında idam cezası verdi.

Yemen ordusuna bağlı Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan habere göre, Marib Askeri Mahkemesi'nde, Abdulmelik el-Husi ile 173 milisin "meşru hükümete darbe" suçlamasıyla gıyaben yargılandığı davanın duruşması görüldü.

2 kişi delil yetersizliğinden beraat etti

Husi ile 173 milisin idam cezasına çarptırılması ve mal varlıklarına el konulması yönünde karar alınan duruşmada, aynı davada yargılanan iki kişinin delil yetersizliğinden beraatına hükmedildi.

Mahkemenin aldığı kararın ayrıca, Husi hareketin feshedilmesi, terör örgütü olarak sınıflandırılması, faaliyetlerinin yasaklanması ve kapatılması, tüm malvarlığına el konulması, tüm silah, mühimmat ve askeri teçhizatın Husilerden alınarak Savunma Bakanlığına teslim edilmesini de içerdiği aktarıldı.

Husilerden açıklama yapılmadı

Husilerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

 

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