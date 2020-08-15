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Yemen'de Husilere ait SİHA'lar koalisyon güçleri tarafından düşürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-15 19:07:30 -
Yemen'de Husilere ait SİHA'lar koalisyon güçleri tarafından düşürüldü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran'ın desteklediği Husi milislere ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Yemen topraklarında düşürüldüğü açıkladı.

Suudi Arabistan haber ajansına (SPA) göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilere ait SİHA'ların Yemen topraklarında düşürüldüğünü duyurdu.

Maliki, SİHA'ların Sana'dan havalandığını belirtirken, etkisiz hale getirilen SİHA sayısı ve hedefleri hakkında bilgi vermedi.

Husiler, konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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