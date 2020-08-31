  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen'de Husilere ağır darbe
Aktüel

Yemen'de Husilere ağır darbe

El-Beyda ilinde ordu güçleri ile çatışan İran destekli Husilerden onlarca kişi öldü, çok sayıda kişi de esir alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 21:14:51 -
Yemen'de Husilere ağır darbe

İSTANBUL (AA) - Yemen'in El-Beyda ilinde İran destekli Husiler ile ordu güçleri arasında çıkan çatışmalarda Husilerden çok sayıda kişi öldü ve yaralandı, onlarcası da esir alındı.

Yemen ordusuna ait "26Sepnews.net" internet sitesinde yer alan habere göre, 143. Piyade Tugayı Komutanı Tümgeneral Ziyab Nimran, Husilerin bugün El-Beyda ilinin kuzeyindeki Kaniye cephesinde büyük darbe aldığını söyledi.

Kaniye cephesinde çıkan çatışmalarda Husilerden onlarca kişiyi öldürdüklerini ve yaraladıklarını, onlarca kişiyi de esir aldıklarını belirten Nimran, olayı "Husilere yönelik eşi görülmemiş büyük bir katliam" olarak nitelendirdi.

Çatışma sırasında ayrıca Husilere ait askeri araçlar, ağır ve hafif silahlar ve çeşitli mühimmat ele geçirdiklerini kaydeden Nimran, ordu güçlerinin kayıplarıyla ilgili bilgi vermedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaşa hazırlanıyorlar! Yunanistan ve Fransa'dan flaş Türkiye kararı
Gündem

Savaşa hazırlanıyorlar! Yunanistan ve Fransa'dan flaş Türkiye kararı

Akdeniz’de Türkiye’nin sondaj faaliyetlerini korsan girişimlerle engelleyemeyen Yunanistan ve Fransa’dan tehlikeli bir hamle geldi. İki ülke..
Karar açıklandı! İl dışına çıkmaları yasaklandı
Gündem

Karar açıklandı! İl dışına çıkmaları yasaklandı

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel..
Başkan Erdoğan: Başlarına gelecekleri biliyorlar mı?
Gündem

Başkan Erdoğan: Başlarına gelecekleri biliyorlar mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuştu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı