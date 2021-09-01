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Dünya Yemen'de Husiler: Arap koalisyon güçleri Marib'e 25 hava saldırısı düzenledi
Dünya

Yemen'de Husiler: Arap koalisyon güçleri Marib'e 25 hava saldırısı düzenledi

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyon güçlerinin dün Marib kentine 25 hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 08:43:00 -
Yemen'de Husiler: Arap koalisyon güçleri Marib'e 25 hava saldırısı düzenledi

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalının haberine göre, ülkenin orta kesimlerindeki Marib kentinin çeşitli bölgelerine Arap koalisyon güçlerine ait uçaklar tarafından 25 hava saldırısı düzenlendi.

Haberde, Marib kentinin batısındaki beldelerden Survah ve Meczer'e 17, Rahba'ya 4, Cebel Murad'a 2 ve Medgal'a 2 kez hava saldırısı düzenlendiği yer aldı.

Düzenlenen hava saldırılarına ilişkin haberde ayrıntılı bilgi verilmezken, konuya ilişkin koalisyon güçlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Yemen ordusu dün yaptığı açıklamada, Marib kentinin batısındaki el-Kessara cephesinde yaşanan çatışmaların ardından bazı bölgelerin Husilerin elinden alındığı duyuruldu. Ayrıca çatışmalarda Husilerin onlarca ölü ve yaralı kaybı verdiği belirtildi.

Yemen ordusuna bağlı September net haber sitesinin bildirdiğine göre, aynı Kessara cephesinde, topçu atışlarıyla 3 askeri araç hedef alındı, koalisyon savaş uçakları tarafından 4 zırhlı araç vuruldu.

Koalisyon güçleri tarafından dün yapılan açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Uluslararası Abha Havalimanı'na bomba yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 8 kişinin yaralandığı ve saldırı sırasında bir sivil uçağın hasar aldığı duyurulmuştu.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

 

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