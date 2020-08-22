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Aktüel Yemen'de Husi milisler 13 kişiyi kaçırdı
Aktüel

Yemen'de Husi milisler 13 kişiyi kaçırdı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 21:43:39 -
Yemen'de Husi milisler 13 kişiyi kaçırdı

ADEN (AA) - Yemen'de Husi milisler, ülkenin orta kesiminde yer alan El-Beyda kentinde 13 kişiyi kaçırdı.

Yemen haber ajansı SABA'nın yerel bir kaynağa dayandırdığı haberde, Husi milislerin, Beyda'nın El-Kureyşiyye ilçesine bağlı Şiryaf köyünde 13 kişiyi kaçırıp bilinmeyen bir yere götürdüğü belirtildi. Söz konusu kişlerin neden kaçırıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Haberde, Husilerin son aylarda Şiryaf ile civar köylerde kadın ve çocuklarda da dahil olmak üzere bazı sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



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