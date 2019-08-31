0553 313 94 23

Yemen'de hükümet güçleri Sada ve Hacce'de ilerleme katetti

31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:53
Yemen'de hükümet güçleri Sada ve Hacce'de ilerleme katetti

ADEN (AA) - Yemen'de hükümet güçleri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçakların havadan verdiği destekle kuzeydeki Hacce ve Sada kentlerinde Husiler karşısında ilerleme katetti.

Yemen ordusuna bağlı ait "September Net" internet sitesinin haberine göre, son iki günde hükümet güçleriyle Husiler arasında Sada'nın Kitaf ve Hacce'nin Harad ilçelerinde çatışmalar yaşandı. Harad'ın güneyindeki çatışmalarda hükümet güçleri, havadan gelen destekle birlikte büyük ilerleme kaydetti.

Koalisyon güçlerine ait uçakların saldırısı sonucu Husilere ait askeri araçların ve silah depolarının kullanılamaz hale geldiği ve Husiler tarafında can kaybı yaşandığı belirtildi ancak kayıp sayısı verilmedi.

Haberde, hükümet güçlerinin Kitaf ilçesinde de Al Bu Cebbara Vadisi'ne çıkan bütün yollarda kontrolü sağlayarak Husilerin ikmal yollarını kestiği belirtildi.

Husilerden Hacce ve Sada'daki gerilemeyle ilgili açıklama yapılmazken, Sada cephesinde bir Husi komutanın öldüğü duyuruldu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:53
  1. Husiler
  2. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Buse Naz en iyi kadın boksör
    1. Buse Naz en iyi kadın boksör
    2. Köpeklerin saldırısından kaçan çocuk..
    3. Sultanbeyli’de 15 yıllık karısını..
    4. Mersin Barosu ‘İstanbul Sözleşmesi..
    5. Yapılan zamlar işçiler kadar iş..
    6. İmamoğlu, Batman’da nikah şahitliği..
    7. Bakan Kasapoğlu Beşiktaş Park’ta
    8. Falcao, Galatasaray'a transfer oluyor
    9. "Giresunlular Şühedanın İzinde" anma..
    10. Douglas siyah-beyazlı formayla tanıştı
    11. Galatasaray , Monaco’nun Kolombiyalı..
    12. Prof. Dr. Haluk Dursun şehitler diyarı..
    13. Karapınar'da zincirleme trafik kazası:..
    14. Havai fişeklerle ‘Vira Bismillah’..
    15. Galatasaray, Kolombiyalı golcü Radamel..
    16. Balıkçılar ''vira bismillah'' diyerek..
    17. Metehan Güçlü Rennes'de
    18. Maçın ardından
    19. Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf..
    20. Yemen'de hükümet güçleri Sada ve..
    21. Bakan Kasapoğlu Milli Boksörleri..
    22. Küçükçekmeceliler göl şenliğinde..
    23. Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere..
    24. Gemlik’te on binler festival coşkusuna..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    26. Futbol: Süper Lig
    27. 'Her dönemin adamı' Erhan Güleryüz,..
    28. Süper Lig: Göztepe: 0 - Yukatel..
    29. Balıkçılar Vira Bismillah dedi
    30. Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Çaykur..
    Babacan ve Davutoğlu’nu öven FETÖ tutuklusu Türköne’den hükümete tehdit! “Kendinizi emniyete alın”
    Babacan ve Davutoğlu’nu öven FETÖ tutuklusu Türköne’den hükümete tehdit! “Kendinizi emniyete alın”
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!