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Dünya Yemen’de Hadi’nin yetkileri Başkanlık Konseyine verildi
Dünya

Yemen’de Hadi’nin yetkileri Başkanlık Konseyine verildi

Yemen’de cumhurbaşkanlığı yetkilerinin oluşturulan 8 kişilik Başkanlık Konseyine devredildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 13:12:00 -
Yemen’de Hadi’nin yetkileri Başkanlık Konseyine verildi

Yemen devlet kanalında Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-Eryani’nin okuduğu açıklamada, “Başkanlık Konseyi oluşturulmuş olup 8 kişiden oluşan Konsey Başkanlığına Reşad el-Uleymi getirilmiştir. Ayrıca Konsey üyeleri Sultan Ali el-Arade, Tarık Muhammed Salih, Abdurrahman Ebu Zura, Osman Huseyin Mucella, Aydaros Kasım ez-Zebidi, Ferec el-Bahseni ve Abdullah el-Uleymi Bavezir’den oluşmaktadır” denildi. “Geçiş süreci görevinin uygulanarak tamamlanması için yönetim Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’den Başkanlık Konseyine devredilecektir” ifadesi kullanılan açıklamada, Hadi’nin tüm yetkilerinin Başkanlık Yönetim Konseyine geçmiş olduğu vurgulandı.

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