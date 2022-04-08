Yemen’de Hadi’nin yetkileri Başkanlık Konseyine verildi
Yemen’de cumhurbaşkanlığı yetkilerinin oluşturulan 8 kişilik Başkanlık Konseyine devredildiği bildirildi.
Yemen devlet kanalında Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-Eryani’nin okuduğu açıklamada, “Başkanlık Konseyi oluşturulmuş olup 8 kişiden oluşan Konsey Başkanlığına Reşad el-Uleymi getirilmiştir. Ayrıca Konsey üyeleri Sultan Ali el-Arade, Tarık Muhammed Salih, Abdurrahman Ebu Zura, Osman Huseyin Mucella, Aydaros Kasım ez-Zebidi, Ferec el-Bahseni ve Abdullah el-Uleymi Bavezir’den oluşmaktadır” denildi. “Geçiş süreci görevinin uygulanarak tamamlanması için yönetim Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’den Başkanlık Konseyine devredilecektir” ifadesi kullanılan açıklamada, Hadi’nin tüm yetkilerinin Başkanlık Yönetim Konseyine geçmiş olduğu vurgulandı.