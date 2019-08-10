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Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi

10 Ağustos 2019 Cumartesi 21:03
Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi

ADEN (AA) - Yemen'de, Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucunda geçici başkent Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi.

BAE destekli Hizam Emni kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hizam Emni güçleri, stratejik devlet kurumları ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele aldı.

Yetkililerin ve komutanların Suudi Arabistan'a ait zırhlı bir araçla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrıldığı ve kentin kontrolünün tamamen Hizam Emni güçlerine geçtiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı korumalarının teslim olduğu, tarafsız kalan bazı birliklerin ise Güney Geçiş Konseyine bağlılıklarını açıkladığı ifade edildi.

Bölgedeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, kentte çatışmalar da sona erdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümeti düşürme girişiminde bulunan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam el-Emni birlikleri, çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyordu.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında, Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 yılı öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 21:03
  1. Aden
  2. BAE
  3. Güney Geçiş Konseyi
  4. Hizam Emni
  5. Yemen

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