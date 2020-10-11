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Aktüel Yemen'de difteri endemik olmaya devam ediyor
Aktüel

Yemen'de difteri endemik olmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-11 13:33:07 -
Yemen'de difteri endemik olmaya devam ediyor

SANA (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'in birçok bölgesinde difterinin hâlâ endemik olmaya devam ettiğini bildirdi.

DSÖ Yemen Ofisinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yemen'in birçok bölgesinde difterinin hâlâ endemik olmaya devam ettiği belirtilerek, hastalığın aşı yoluyla önlenebileceği ifade edildi.

Örgütün, hastaların klinik bakımları dahil olmak üzere hastalığı yenmek için sağlık makamlarına destek vermeyi sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, bu desteğin devam etmesi için daha fazla mali katkıya ihtiyaç olduğu vurgulandı.

DSÖ, 2019 yılı sonunda Yemen'de 26 ayda difteri kaynaklı 4 bin 500 şüpheli vaka ve 257 ölüm kaydedildiğini duyurmuştu. Son dönemlere ilişkin yeni veriler bulunmuyor.

Uzun süredir devam eden çatışmalar sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olan Yemen'de temiz suya erişimin kısıtlı olması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksikliklerin yanı sıra sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenler salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

- Yemen'de 6 yıldır süren savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan ülkede iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

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