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Emekliye ÖTV’siz araç listesi belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ÖTV’siz ucuz arabalar
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emekliye ÖTV’siz araç listesi belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ÖTV’siz ucuz arabalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni kanun teklifi, milyonlarca emekli vatandaşa Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden sıfır otomobil satın alma fırsatı doğuruyor. İlk aşamada yalnızca çiftçi emeklilerini kapsaması planlanan yasa tasarısının, tüm emeklileri kapsayacak şekilde genişletilmesi için Meclis kulislerinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde, Hyundai i20 ve Fiat Egea gibi popüler modellerin yanı sıra yerli otomobil TOGG T10X'in de ÖTV'den muaf tahmini fiyat listesi şimdiden netleşti.

#1
Foto - Emekliye ÖTV’siz araç listesi belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ÖTV’siz ucuz arabalar

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) çevrildi. Meclis sunulan yeni kanun teklifinin yasalaşması halinde, emeklilerin ÖTV’siz (Özel Tüketim Vergisi) muafiyetiyle satın alabileceği araçlar ve tahmini fiyat listesi belli oldu.

#2
Foto - Emekliye ÖTV’siz araç listesi belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ÖTV’siz ucuz arabalar

İlk aşamada yalnızca çiftçi emeklilerini kapsaması öngörülen düzenlemenin, tüm emekli vatandaşları kapsayacak şekilde genişletilmesi için kamuoyunda ve meclis kulislerinde talepler giderek artıyor.

#3
Foto - Emekliye ÖTV’siz araç listesi belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ÖTV’siz ucuz arabalar

Yasa teklifinin kabul edilmesi durumunda, emeklilerin ÖTV ödemeden erişebileceği öne çıkan modeller ve başlangıç fiyatları şu şekilde listeleniyor:

#4
Foto - Emekliye ÖTV’siz araç listesi belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ÖTV’siz ucuz arabalar

Hyundai i20 708 Bin TL Fiat Egea Sedan 714 Bin TL Hyundai Bayon 838 Bin TL Fiat Egea Cross 856 Bin TL Renault Clio 871 Bin TL Renault Duster 888 Bin TL Toyota Corolla 1 Milyon 21 Bin TL TOGG T10X 1 Milyon 246 Bin TL

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Yorumlar

kadir

20--25bin alan bir emekli birde araba çok zor.
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