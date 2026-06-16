Emekliye ÖTV’siz araç listesi belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ÖTV’siz ucuz arabalar

Hyundai i20 708 Bin TL Fiat Egea Sedan 714 Bin TL Hyundai Bayon 838 Bin TL Fiat Egea Cross 856 Bin TL Renault Clio 871 Bin TL Renault Duster 888 Bin TL Toyota Corolla 1 Milyon 21 Bin TL TOGG T10X 1 Milyon 246 Bin TL