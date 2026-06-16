Emekliye ÖTV’siz araç listesi belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ÖTV’siz ucuz arabalar
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni kanun teklifi, milyonlarca emekli vatandaşa Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden sıfır otomobil satın alma fırsatı doğuruyor. İlk aşamada yalnızca çiftçi emeklilerini kapsaması planlanan yasa tasarısının, tüm emeklileri kapsayacak şekilde genişletilmesi için Meclis kulislerinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde, Hyundai i20 ve Fiat Egea gibi popüler modellerin yanı sıra yerli otomobil TOGG T10X'in de ÖTV'den muaf tahmini fiyat listesi şimdiden netleşti.