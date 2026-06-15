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Yoğurdu günde 3-4 kase yiyin...Şifa kaynağı olarak dikkat çekiyor... Her gün yoğurt yerseniz... Türkiye, savunma sanayiinde şov yaptı! Dünyayı titreten silahlarımız, yabancı askeri heyetlerin başını döndürdü Emekliye ÖTV’siz araç listesi belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ÖTV’siz ucuz arabalar BYD'yi engelleyen Çin yönetimi o şirkete izin verdi: Türkiye operasyonlarını başlattılar Altında yükseliş yeniden başladı! Karatay'ın 10 yaş gençleştiren o besini böyle uygulamalı: Yaşlanma karşıtı sanki dev bir silah Türkiye’de ilk kez uygulanan yöntemle yapıldı Ankara’nın kalbine 140 metrelik yeni köprü Dünyaca ünlü savunma devi Manisa'nın kapısını çaldı: En kritik ürünü Türkiye'ye yaptıracaklar İkbal Uzuner’in kabrindeki ahlaksızlığa yargı tokadı: O rezil 3 utanmazın cezası belli oldu
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Yoğurdu günde 3-4 kase yiyin...Şifa kaynağı olarak dikkat çekiyor... Her gün yoğurt yerseniz...
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Yoğurdu günde 3-4 kase yiyin...Şifa kaynağı olarak dikkat çekiyor... Her gün yoğurt yerseniz...

Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan yoğurdu günde 3-4 kase yemek zengin vitamin ve mineralleri sayesinde sağlığa adeta sayısız katkı sunuyor. Uzmanlara göre özellikle gece yatmadan önce tüketilen yoğurt, sindirim sistemini desteklemekten bağışıklığı güçlendirmeye kadar birçok önemli fayda sağlıyor. Düzenli tüketildiğinde uyku kalitesini artırdığı, uzun süre tok tuttuğu ve bağırsak sağlığını olumlu etkilediği belirtilen yoğurt, doğal bir şifa kaynağı olarak dikkat çekiyor. İşte yoğurdun daha önce pek bilinmeyen o etkileyici faydaları…

#1
Foto - Yoğurdu günde 3-4 kase yiyin...Şifa kaynağı olarak dikkat çekiyor... Her gün yoğurt yerseniz...

Probiyotik bakımından zengin olan yoğurt en başta sindirim sistemine iyi gelmektedir. Bağışıklık sistemi hücrelerinin büyük bir kısmı bağırsaklarda bulunduğu için bağırsakların güçlü olması bağışıklık sisteminin de güçlü olması anlamına gelir.

#2
Foto - Yoğurdu günde 3-4 kase yiyin...Şifa kaynağı olarak dikkat çekiyor... Her gün yoğurt yerseniz...

Bu yüzden yoğurdun içerisindeki probiyotikler bağışıklık sistemini güçlendirir. Yoğurdun içerisindeki protein kas sistemini geliştirir, yine yoğurdun içerisindeki yüksek orandaki kalsiyum kemiklerin ve dişlerin güçlü olmasını sağlar. YOĞURDUN FAYDALARI! Ev yapımı yoğurt yapımı biraz zor gibi gözükse de ev yapımı yoğurdun faydalarını görünce fikriniz değişebilir. Bağırsak sağlığını koruyor. Yağ yakımın da destek oluyor. Tansiyonu düzenliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Diş ve kemik sağlığını destekliyor. Kolesterolü düzenliyor. Cilt ve deri hastalıklarına karşı koruyor. Kas gelişimini destekliyor. Sindirim sistemi, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içermektedir. Menopoz döneminde yoğurt tüketimi çok önemlidir. YOĞURT HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR? Crohn hastalığı Kanser ve kronik yorgunluk sendromu Diş ve kemik hastalıkları YOĞURT NE ZAMAN YEMELİ? Bazı yemeklerin yanında yoğurt yemenin Türk mutfağının vazgeçilmez özelliği olduğunu biliyoruz. Fakat bazı yemeklerin besin değerini olumsuz etkileyebildiğini hatırlatalım. Yoğurt, etrafında bazı organizmaların büyümesini engelleyebilmek için onların büyümesini sağlayan gerekli bir takım maddeleri ortadan kaldırabilir. Bu yüzden yatmadan önce yoğurt yenmesi tavsiye edilir. Yatmadan önce yoğurt yemenin faydaları arasında en önemlisi budur.

#3
Foto - Yoğurdu günde 3-4 kase yiyin...Şifa kaynağı olarak dikkat çekiyor... Her gün yoğurt yerseniz...

HER GÜN YOĞURT YERSEK NE OLUR? Günlük tüketilmesi gereken yoğurt miktarları elbette vardır. Bu oranlar diğer tüketilen süt ürünlerine göre de değişmektedir. Gün içerisinde süt ve peyniri hiç tüketmediyseniz yoğurt miktarını arttırabilirsiniz. Günde 3-4 kase yoğurt tüketmeniz sizler için faydalı olacaktır. Ya da günlük 1 bardak süt tüketen birisi iseniz; öğle ya da akşam öğününde 1 kase yoğurt yiyebilirsiniz.

#4
Foto - Yoğurdu günde 3-4 kase yiyin...Şifa kaynağı olarak dikkat çekiyor... Her gün yoğurt yerseniz...

1-3 yaş grubu çocuklar için 4 porsiyon/gün. 4-6 yaş arası çocuklar için 3-4 porsiyon/gün. 7-9 ve üzeri yaş çocuklar için 3 porsiyon/gün. 10-18 yaş grubu çocuklarda 4 porsiyon/gün.

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