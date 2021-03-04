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Dünya Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'ni şoke eden saldırı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'ni şoke eden saldırı: Ölü ve yaralılar var

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nin konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. Olaya ilişkin yapılan açıklamada, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 15:58:00 -
Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'ni şoke eden saldırı: Ölü ve yaralılar var

Yemen'in geçici başkenti Aden'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı komutanların bulunduğu konvoya bombalı saldırı düzenlendiği, olayda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, GGK destek güçleri komutanı Tuğgeneral Muhsin el-Vâli ile kuvvet komutanı Nebil el- Meşuşi'nin bulunduğu konvoy Aden'e bağlı Eş-Şaab kentinde hareket halindeyken yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

Vâli ve Meşuşi'nin saldırıdan sağ kurtulduğu aktarılırken, olayda birkaç askerin öldüğü, bazılarının da yaralandığı kaydedildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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