Yemen'de BAE destekli milisler protesto edildi

TAİZ (AA) - Yemen'in Taiz kentinde yüzlerce kişi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli milislerin kentin sahil kesimi ve limanını kontrol etmesini protesto etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, göstericiler BAE'nin desteklediği ve eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in yeğeni Tarık Salih'in liderlik ettiği Ulusal Direniş Güçleri isimli milis grup aleyhinde protesto düzenledi.

Eylemciler, Taiz kıyılarının ve limanlarının söz konusu grup tarafından kontrol edilmesine karşı çıktı.

Göstericiler, aynı zamanda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonu ve Husileri de protesto ederken, yaptıkları yazılı açıklamada, "koalisyon ülkelerinin askeri müdahale ile devleti düşürüp denklemden çıkartarak hedeften saptığını" belirtti ve Yemen hükümetinden ülke üzerinde dış müdahaleler olmaksızın egemenlik kurmasını istediler.

Yemen'deki siyasiler ve askeri yetkililer, BAE'yi güneydeki Taiz ilinin kıyılarını il merkezinden koparmak, kendisine sadık güçlerin kontrolü altında tutmak istemekle suçluyor.

BAE, Yemen'in batı sahilinde devrik lider Salih'e bağlı güvenlik güçleri ve cumhuriyet muhafızlarından oluşan Ulusal Direniş Güçleri'ni kurmuş ve yönetimini Tarık Salih'e vermişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.