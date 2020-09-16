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Aktüel Yemen'de BAE destekli güçler, İsrail ile normalleşmeyi eleştiren vaizi alıkoydu
Aktüel

Yemen'de BAE destekli güçler, İsrail ile normalleşmeyi eleştiren vaizi alıkoydu

Yeniakit Publisher
2020-09-16 12:41:50 -
Yemen'de BAE destekli güçler, İsrail ile normalleşmeyi eleştiren vaizi alıkoydu

ADEN (AA) - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme anlaşmasını eleştiren vaiz Güney Geçiş Konseyi (GGK) milisleri tarafından alıkonuldu.

Yerel güvenlik kaynaklardan alınan bilgiye göre, BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı GGK milisleri ülkenin güneyindeki Aden vilayetinde Abu Dabi ve Tel Aviv arasındaki normalleşmeyi eleştiren vaiz Yasir el-Azzani'yi kaçırdı.

Aden'in batısında kaçırılan Azzani'nin vilayetin Burayka bölgesindeki GGK karargahına götürüldüğü belirlendi.

Vaiz Azzani'nin durumundan haber alınamazken, GGK konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Yemen hükümetine bağlı Güney Direniş Güçleri'nin eski komutanlarından Adil Hasani ise Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Hassani, Azzani'nin "Filistin ve Yahudiler ile normalleşme" konusundaki vaazından sonra GGK tarafından alıkonulduğunu belirtti.

- ABD himayesinde İsrail ile normalleşme dalgası

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin ve 11 Eylül'de İsrail ile Bahreyn'in "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından destelenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik, 14 Ağustos'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE-İsrail normalleşme anlaşmasını Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid tarafından alınmış "cesur bir karar" olarak nitelendirmişti.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu anlaşmalar dün Beyaz Saray'da imzalanmıştı.



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