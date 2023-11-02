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Gündem Yemen Silahlı Kuvvetleri İsrail Hedeflerine saldırıya geçti
Gündem

Yemen Silahlı Kuvvetleri İsrail Hedeflerine saldırıya geçti

Yeniakit Publisher
2023-11-02 11:37:00 -
Yemen Silahlı Kuvvetleri İsrail Hedeflerine saldırıya geçti

Yemen Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki Filistin topraklarının derinliklerindeki önemli hedefleri vurarak önemli bir insansız hava aracı operasyonu gerçekleştirdi.

Yemen Silahlı kuvvetler tarafından çarşamba gecesi yayınlanan bir açıklamaya göre, bu hassas saldırılar hedeflerine başarıyla ulaştı ve Yemen'in ezilen Filistin halkına kararlı desteğini yeniden teyit etti.

 

Açıklamanın tamamı şöyle:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Yemen Silahlı Kuvvetleri son birkaç saat içinde işgal altındaki Filistin topraklarının derinliklerinde çok sayıda stratejik noktayı vuran önemli bir insansız hava aracı operasyonu başlattı. Bu drone'lar, Allah'ın ilahi lütfuyla belirlenen hedeflerine başarıyla ulaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yemen Silahlı Kuvvetleri, ezilen Filistin halkına sarsılmaz bir destek ve dayanışma içinde ve Yemen halkının ve milletinin çağrı ve ricalarına yanıt vererek askeri harekâtına bağlılığını sürdürüyor. İsrail'in Gazze'deki kararlı kardeşlerimize yönelik amansız saldırısı sona erinceye kadar misyonları devam edecek.

Kaynak: Al-Manar İngilizce Web Sitesi

Yemen'den Filistin direnişine destek
Yemen'den Filistin direnişine destek

Dünya

Yemen'den Filistin direnişine destek

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Yorumlar

Vatanperver

Bir adam çikti

Misafir

Helal olsun Yemene Allah onları muzaffer eylesin
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