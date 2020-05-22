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Dünya

Yemen sıcak gelişme! Mansur dağı Husilerden alındı

Yemen'de İran destekli Husilere karşı gerçekleştirilen operasyonda Mansur dağı'nın ele geçirildiğ, 4 milisin öldürüldüğü ve 16 kişinin de esir alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 08:59:00 - 2020-05-22 09:04:21
Yemen sıcak gelişme! Mansur dağı Husilerden alındı

AA muhabirine açıklama yapan Yemen ordusu 6. Askeri Bölge sözcüsü Rebi el-Kureşi, ordu birliklerinin ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde Husilere karşı gerçekleştirdiği operasyonda Mansur dağı gibi bazı bölgeleri ele geçirdiğini söyledi.

Bilançoyu açıkladı

Operasyon sırasında Husi milislerden 4 kişinin etkisiz hale getirildiğini, 14 milisin de esir alındığını belirten Kureşi, kendi saflarında can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Söz konusu açıklamalara ilişkin Husilerden henüz yorum yapılmadı.

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