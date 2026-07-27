70 ton ürün almaya başladı! 12 yıl önce tek başına başladı, herkese örnek oldu

Burdur’un Yeşilbaşköy köyünde yıllarca istenilen verimin alınamadığı kiraz bahçeleri, Halil Özer’in 12 yıl önce yaptığı değişiklikle yeniden canlandı.

Ağlasun'a bağlı Yeşilbaşköy'de üretici Halil Özer, yaklaşık 12 yıl önce 16 dönümlük bahçesinde 'Sweetheart' cinsi kiraz üretimine geçti. Köyde bu çeşidi ilk yetiştiren üretici olduğunu belirten Özer, diğer çiftçilerin de zamanla aynı çeşide yöneldiğini söyledi. Yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Halil Özer, köyde uzun yıllar 'Apolyont' cinsi kiraz üretildiğini ancak beklenen verimin alınamadığını belirterek, 2014'te Sweetheart cinsi kiraza geçiş yaptığını anlattı. 16 dönüm arazisine 350 ağaç diktiğini ve yaklaşık 60-70 ton ürün aldığını aktaran Özer, Sweetheart kirazının verimi ve raf ömrünün daha uzun olduğunu kaydetti. Özer, "Ürünümüzü yurt içinin yanı sıra Irak ve Rusya gibi ülkelere de ihraç ediyoruz. Verimi de güzel, raf ömrü uzun. Bu yıl kilogram fiyatı yaklaşık 70 lira. Memnunuz" diye konuştu. Özer, Sweetheart cinsi kiraza geçmesinin ardından köydeki diğer üreticilerin de bu çeşidi yetiştirmeye başladığını söyledi.