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Yemen ordusu, Sana'nın doğusunda stratejik noktaları ele geçirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 02:47:37 -
Yemen ordusu, Sana'nın doğusunda stratejik noktaları ele geçirdi

SANA (AA) - Yemen ordusu, başkent Sana'nın doğusundaki Nihm ilçesinde stratejik askeri noktaları ele geçirdiğini ve çatışmalarda 20 Husi milisin öldüğünü duyurdu.

Orduya bağlı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, halk direniş güçleri tarafından desteklenen orduya bağlı birliklerin gerçekleştirdiği saldırıyla Nihm ilçesine bağlı Necd el-Atik cephesi ve Bahra ve El-Mename dağlarının ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Husilerle girilen çatışmada en az 20 milisin öldüğü, bazılarının da yaralandığı, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi.

Husi milislerin daha önce söz konusu stratejik noktalarda konuşlandığı ve buraları Marib'in batısındaki yerleşim yerleri ve köylere saldırılarda üs olarak kullandığı ifade edildi.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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