Yemen ordusu, Sana ve Cevf'te Husilerle çatıştı

ADEN (AA) - Yemen ordusu, başkent Sana'nın doğusunda bazı noktaları ele geçirdiğini, Cevf'te yaşanan çatışmalarda ise 25 Husi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı basın merkezinden yapılan açıklamada, orduya bağlı birliklerin Sana'nın doğusundaki Bahra Dağları mevkiinde bazı askeri noktaları ele geçirdiği belirtildi.

Husilerle girilen çatışmaların 3 gündür aralıksız devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de Necd el-Atik ve Sulb cephelerinde Husilere ait askeri noktaları havadan hedef aldığı kaydedildi.

Sana'nın doğusundaki çatışmalar sırasında çok sayıda Husi'nin öldüğü ve yaralandığı, milislere ait hafif silahlar ile mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

Basın merkezinden yapılan bir diğer açıklamada, orduya bağlı birliklerin Cevf'e bağlı En-Nudud cephesinde Husilere kurduğu pusuda en 25 milisin öldürüldüğü belirtildi.

Ordunun açıklamasında, söz konusu çatışmalarda kendi askeri unsurlarından ölü ya da yaralı olup olmadığına dair bilgi yer almadı.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere, bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



