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Aktüel

Yemen ordusu ile Husi milisler arasında Beyda ilinde çatışma

Ordu, çatışmalarda onlarca Husi milisin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 04:04:43 -
Yemen ordusu ile Husi milisler arasında Beyda ilinde çatışma

EL-BEYDA (AA) - Yemen ordusu, ülkenin orta kesiminde yer alan El-Beyda ilindeki çatışmalarda onlarca Husi milisin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Yemen ordusuna ait "September Net" sitesinde yer alan haberde, Husi milislerin Beyda'ya bağlı Kaniye cephesine baskın düzenlemesinin ardından çıkan çatışmalarda onlarca Husi'nin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi ancak ayrıntı verilmedi.

Haberde ayrıca, Husilerin, başkent Sana'nın doğusundaki Nihm cephesinde de orduya ait pek çok noktaya saldırı girişiminde bulunduğu ancak püskürtüldüğü ve saldıran tarafın can ve mal kaybına uğratıldığı kaydedildi.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.



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