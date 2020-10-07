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Aktüel Yemen ordusu: Hudeyde'de Husilerin saha komutanı öldürüldü
Aktüel

Yemen ordusu: Hudeyde'de Husilerin saha komutanı öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-07 20:49:09 -
Yemen ordusu: Hudeyde'de Husilerin saha komutanı öldürüldü

İSTANBUL (AA) - Yemen ordusu, Hudeyde kentindeki Husi komutanlarından birinin öldürüldüğünü, Taiz kentinin batısında da Husilere ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Orduya bağlı Amalika Tugayının basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin, Husilerin Hudeyde'nin güneyindeki El-Hays ilçesi saha komutanı Şerefeddin Ebunnur ve beraberindeki 5 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Olayın silahlı bir grubun Ebunnur liderliğinde Beni Megari köyüne sızma girişimi sırasında gerçekleştiği ifade edildi.

Ayrıca Husilerin Hudeyde'nin El-Manzar Mahallesi'nde kısa süre önce restore edilen sağlık merkezini havan mermisiyle bombaladığı, saldırı sonucu binada büyük hasar oluştuğu ancak can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Amalika Tugayından yapılan başka bir açıklamada ise Husilerin Taiz'in batısındaki El-Muha kentinde hükümete ait askeri mevzilere doğru gönderdiği bir SİHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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