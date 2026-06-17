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Grivas'tan gündem olan sözler: Türkiye bizi vurursa ABD'nin yardıma gelmesini beklemek tehlikeli bir fantazidir Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke! Dünyanın en iyi 17 sarımsağı belli oldu Kimse bu ayrıntıyı bilmiyor mu? Duyan balkondaki cam önlerine katı sabun sürüyor... Günlük yaşamın doğal bir sonucu... Boyun ağrısında uyuşma ve güç kaybına dikkat! Gazze'deki vahşetin aynısı 1912'de Edirne'de yaşanmıştı! Tarihin acımasız yüzü bu mermide BİM banka kuruyor: İsmi gündem oldu Cim-Bom, Jhon Duran bombasının pimini çekti! Beklenen haber sonunda geldi!
#1
Foto - Kimse bu ayrıntıyı bilmiyor mu? Duyan balkondaki cam önlerine katı sabun sürüyor...

Balkon camlarında, korkuluklarda ve pencerelerde katı sabun trendi başladı! Duyanların hemen denediği bu basit ama dâhiyane yöntem, evinizi hem kimyasallardan koruyor hem de bitmek bilmeyen o can sıkıcı temizlik derdine son veriyor. Aynanın karşısına geçip şaşırmaya hazırsanız; işte cam önlerine katı sabun sürmenin kimsenin bilmediği o inanılmaz faydası...

#2
Foto - Kimse bu ayrıntıyı bilmiyor mu? Duyan balkondaki cam önlerine katı sabun sürüyor...

Ev temizliğinde bazen en etkili çözümler, en pahalı kimyasal ürünlerde değil, büyüklerimizin yıllardır kullandığı geleneksel yöntemlerde saklıdır. Son günlerde temizlik tutkunları arasında kulaktan kulağa yayılan yeni bir akım var: Balkondaki cam önlerine ve mermerlere katı sabun sürmek!

#3
Foto - Kimse bu ayrıntıyı bilmiyor mu? Duyan balkondaki cam önlerine katı sabun sürüyor...

İlk duyulduğunda garip bir temizlik gibi görünse de bu yöntemin sağladığı fayda, deneyen herkesi hayran bırakıyor. Özellikle dış cepheyle doğrudan temas eden balkon alanlarında yaşanan o büyük sorunu kökten çözen katı sabun, temizlik mesainizi yarı yarıya azaltmaya kararlı gibi duruyor. İşte pencerelerin ve balkonların çehresini değiştirecek o yöntemin sırrı ve şaşırtıcı faydaları...

#4
Foto - Kimse bu ayrıntıyı bilmiyor mu? Duyan balkondaki cam önlerine katı sabun sürüyor...

1. Kuşların Balkona Yaklaşmasını Engelliyor (Doğal Kovucu) Balkon mermerlerinin, korkuluklarının ve cam önlerinin en büyük düşmanı şüphesiz kuş pislikleridir. Katı sabunun (özellikle keskin kokulu beyaz sabun veya Arap sabunu kalıplarının) yaydığı yoğun koku, kuşların koku alma duyularını rahatsız eder. Cam önlerine ve mermer yüzeylere kuru bir katı sabun sürdüğünüzde, kuşlar o bölgeye konmaktan ve yuva yapmaktan vazgeçer. Böylece balkonunuz sürekli temiz kalır.

#5
Foto - Kimse bu ayrıntıyı bilmiyor mu? Duyan balkondaki cam önlerine katı sabun sürüyor...

2. Yağmur Sularının Leke Yapmasını Önlüyor (Kaydırıcı Etki) Katı sabun, yapısı gereği hidrofobik yani su itici özelliklere sahiptir. Balkon camlarının alt profillerine, mermerlerine veya camın dış yüzey köşelerine katı sabun sürüp ardından kuru bir bezle hafifçe parlatırsanız, yüzeyde görünmez bir katman oluşur. Yağmur yağdığında su damlaları yüzeye tutunamaz, doğrudan kayar gider. Bu sayede cam önlerinde o can sıkıcı çamurlu su lekeleri meydana gelmez.

#6
Foto - Kimse bu ayrıntıyı bilmiyor mu? Duyan balkondaki cam önlerine katı sabun sürüyor...

3. Toz ve Kirlerin Yapışmasını Engelliyor Dışarıdan gelen egzoz dumanı, polenler ve sokak tozu en çok balkon önlerindeki mermer ve cam yüzeylere yapışır. Sabun sürülen yüzeyler kaygan ve statik elektrikten uzak bir yapıya kavuştuğu için tozların yüzeye tutunması zorlaşır. Rüzgâr estikçe tozlar uçup gider, size de uzun süre temiz kalan balkonların keyfini çıkarmak kalır.

#7
Foto - Kimse bu ayrıntıyı bilmiyor mu? Duyan balkondaki cam önlerine katı sabun sürüyor...

4. Sineklik ve Cam Fitillerinin Ömrünü Uzatıyor Balkon camlarının birleşme noktalarındaki plastik fitiller ve sineklik rayları zamanla kurur, çatlar ve gıcırdamaya başlar. Bu bölgelere hafifçe katı sabun sürmek, mekanizmanın ve plastik koruyucuların esnek kalmasını sağlar, aşınmayı önler ve camların çok daha sessiz, rahat açılıp kapanmasına yardımcı olur.

#8
Foto - Kimse bu ayrıntıyı bilmiyor mu? Duyan balkondaki cam önlerine katı sabun sürüyor...

BU YÖNTEM NASIL UYGULANIR? Uygulaması oldukça zahmetsiz ve ekonomiktir: Balkon cam önlerini ve mermerlerini normal bir şekilde silip iyice kurulayın. Elinize herhangi bir kalıp katı sabunu (beyaz banyo sabunu veya zeytinyağlı sabun olabilir) alın. Sabunun tamamen kuru olmasına dikkat edin. Kuru sabunu mermerlerin üzerine, cam kenarlarına ve korkuluklara tebeşir sürer gibi hafifçe sürtün. Ardından kuru bir mikrofiber bez yardımıyla, yüzeyde beyaz tabaka kalmayacak şekilde sabunu yüzeye iyice yedirerek parlatın.

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