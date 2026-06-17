İlk duyulduğunda garip bir temizlik gibi görünse de bu yöntemin sağladığı fayda, deneyen herkesi hayran bırakıyor. Özellikle dış cepheyle doğrudan temas eden balkon alanlarında yaşanan o büyük sorunu kökten çözen katı sabun, temizlik mesainizi yarı yarıya azaltmaya kararlı gibi duruyor. İşte pencerelerin ve balkonların çehresini değiştirecek o yöntemin sırrı ve şaşırtıcı faydaları...