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Gündem Büyük operasyon Türkiye'ye duyuruldu: Yüzlerce gözaltı var
Gündem

Büyük operasyon Türkiye'ye duyuruldu: Yüzlerce gözaltı var

Yeniakit Publisher
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Büyük operasyon Türkiye'ye duyuruldu: Yüzlerce gözaltı var

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından 24 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda organize suç örgütlerine ağır darbe indirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 32 farklı suç yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 313 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı: 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 313 şüpheli yakalandı....

ayrıntılar gelecek...

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