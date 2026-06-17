Büyük operasyon Türkiye'ye duyuruldu: Yüzlerce gözaltı var
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından 24 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda organize suç örgütlerine ağır darbe indirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 32 farklı suç yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 313 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı: 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 313 şüpheli yakalandı....
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