Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmede Orta Doğu’daki son gelişimler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diplomasi trafiği devam ediyor.
Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, İran ve ABD arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.