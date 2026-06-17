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Gündem Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği!
Gündem

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği!

Yeniakit Publisher
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Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmede Orta Doğu’daki son gelişimler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diplomasi trafiği devam ediyor.

 

Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, İran ve ABD arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

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Yorumlar

Pakistan can kardeşimizdir zaten vesselam.

Fetöcüler hiç hazzetmiyorlar TC Dışişleri bakanlığımızın tüm dünya ülkeri ile yaptığı işbirliklerinden. Örneğin Afrika ülkelerinde'ki yatırım ve işbirliklerinden. Avrupa ve Balkan ülkeleri ile TC devletimizin Eğitim vb konularda işbirlikleri ise fetöcüleri iyice tedirgin ediyor. Fetö örgütünün faaliyet alanı daraldığını hatta, tüm dünya ülkelerinde terör listesine alınıp teröre para ve insan devşirme faaliyetlerinin yasaklanmasından oldukla endişeliler!
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