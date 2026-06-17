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Grivas'tan gündem olan sözler: Türkiye bizi vurursa ABD'nin yardıma gelmesini beklemek tehlikeli bir fantazidir Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke! Dünyanın en iyi 17 sarımsağı belli oldu Kimse bu ayrıntıyı bilmiyor mu? Duyan balkondaki cam önlerine katı sabun sürüyor... Günlük yaşamın doğal bir sonucu... Boyun ağrısında uyuşma ve güç kaybına dikkat! Gazze'deki vahşetin aynısı 1912'de Edirne'de yaşanmıştı! Tarihin acımasız yüzü bu mermide BİM banka kuruyor: İsmi gündem oldu Cim-Bom, Jhon Duran bombasının pimini çekti! Beklenen haber sonunda geldi!
#1
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

İŞTE BİRBİRİNDEN EN ÇOK NEFRET EDEN ÜLKELER!

#2
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Nedeni: Keşmir sorunu ve 1947'den beri süren savaşlar iki ülke arasındaki gerilimin temel nedeni.

#3
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Nedeni: Sınır, göç ve su paylaşımı konularında zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanıyor.

#4
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

NEDENİ: Tartışmalı Himalaya sınırı ve Asya'da nüfuz mücadelesi ilişkileri gergin tutuyor.

#5
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Nedeni: Sınır anlaşmazlıkları ve Pakistan'ın Afganistan politikalarına yönelik eleştiriler öne çıkıyor.

#6
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Nedeni: Toprak, egemenlik ve devlet kurma meselesi çatışmanın merkezinde yer alıyor. En önemli nedeni de İsrail'in devam eden soykırımı.

#7
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Nedeni: ABD'nin İsrail'e verdiği güçlü destek tepki çekiyor.

#8
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Nedeni: İran'ın bölgedeki vekil gruplara desteği ve karşılıklı güvenlik kaygıları etkili oluyor.

#9
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Nedeni: Gazze meselesi ve bölgesel politikalar nedeniyle ilişkiler sık sık geriliyor.

#10
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Nedeni: Hizbullah ve sınır güvenliği konuları uzun süredir sorun oluşturuyor.

#11
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Nedeni: Golan Tepeleri ve İran'ın Suriye'deki varlığı nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyor.

#12
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Nedeni: Bölgesel liderlik rekabeti ve mezhepsel farklılıklar öne çıkıyor.

#13
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Nedeni: Nükleer program, yaptırımlar ve Orta Doğu politikaları başlıca nedenler arasında.

#14
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Neden: Ekonomik, teknolojik ve askeri rekabet iki ülkeyi karşı karşıya getiriyor.

#15
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Nedeni: Pekin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor; Tayvan ise fiilen ayrı yönetiliyor.

#16
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Nedeni: Tarihi savaşların mirası ve Doğu Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıklar etkili.

#17
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Nedeni: Toprak, güvenlik ve jeopolitik çıkar çatışmaları savaşın temelinde bulunuyor.

#18
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Nedeni: Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri üzerindeki anlaşmazlıklar sürüyor.

#19
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Nedeni: Tarihi anlaşmazlıklar ve NATO politikaları nedeniyle ilişkiler gergin.

#20
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Nedeni: Batı Sahra sorunu iki ülke arasındaki en büyük anlaşmazlık.

#21
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Nedeni: Kore Savaşı'nın mirası ve ideolojik ayrılık sürüyor.

#22
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Nedeni: Yaptırımlar, askeri tatbikatlar ve nükleer krizler ilişkileri kötüleştiriyor.

#23
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Japon sömürge dönemiyle ilgili tarihi meseleler ilişkileri etkiliyor.

#24
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Nedeni: Soğuk Savaş'tan kalan siyasi ve ideolojik ayrılıklar sürüyor.

#25
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Nedeni: Filistin meselesi ve bölgesel politikalar nedeniyle sık sık gerilim yaşanıyor. Yahudi merkezli firma Pew Resarch'ın son raporuna göre İsrail'den en çok nefret eden ülkeler arasında ilk sırada Türkiye yer alıyor.

#26
Foto - Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!

Nedeni: Ege Denizi, hava sahası ve Doğu Akdeniz anlaşmazlıkları öne çıkıyor./ derleyen: haber7

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