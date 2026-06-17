Ellerinden gelse birbirlerini boğazlarlar! İşte Türkiye'nin en nefret ettiği ülke!
Ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları ve olumsuzları gösteren liste yayınlandı. Peki birbirlerinden en çok nefret eden ülkeler hangileri?
Ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları ve olumsuzları gösteren liste yayınlandı. Peki birbirlerinden en çok nefret eden ülkeler hangileri?
İŞTE BİRBİRİNDEN EN ÇOK NEFRET EDEN ÜLKELER!
Nedeni: Keşmir sorunu ve 1947'den beri süren savaşlar iki ülke arasındaki gerilimin temel nedeni.
Nedeni: Sınır, göç ve su paylaşımı konularında zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanıyor.
NEDENİ: Tartışmalı Himalaya sınırı ve Asya'da nüfuz mücadelesi ilişkileri gergin tutuyor.
Nedeni: Sınır anlaşmazlıkları ve Pakistan'ın Afganistan politikalarına yönelik eleştiriler öne çıkıyor.
Nedeni: Toprak, egemenlik ve devlet kurma meselesi çatışmanın merkezinde yer alıyor. En önemli nedeni de İsrail'in devam eden soykırımı.
Nedeni: ABD'nin İsrail'e verdiği güçlü destek tepki çekiyor.
Nedeni: İran'ın bölgedeki vekil gruplara desteği ve karşılıklı güvenlik kaygıları etkili oluyor.
Nedeni: Gazze meselesi ve bölgesel politikalar nedeniyle ilişkiler sık sık geriliyor.
Nedeni: Hizbullah ve sınır güvenliği konuları uzun süredir sorun oluşturuyor.
Nedeni: Golan Tepeleri ve İran'ın Suriye'deki varlığı nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyor.
Nedeni: Bölgesel liderlik rekabeti ve mezhepsel farklılıklar öne çıkıyor.
Nedeni: Nükleer program, yaptırımlar ve Orta Doğu politikaları başlıca nedenler arasında.
Neden: Ekonomik, teknolojik ve askeri rekabet iki ülkeyi karşı karşıya getiriyor.
Nedeni: Pekin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor; Tayvan ise fiilen ayrı yönetiliyor.
Nedeni: Tarihi savaşların mirası ve Doğu Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıklar etkili.
Nedeni: Toprak, güvenlik ve jeopolitik çıkar çatışmaları savaşın temelinde bulunuyor.
Nedeni: Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri üzerindeki anlaşmazlıklar sürüyor.
Nedeni: Tarihi anlaşmazlıklar ve NATO politikaları nedeniyle ilişkiler gergin.
Nedeni: Batı Sahra sorunu iki ülke arasındaki en büyük anlaşmazlık.
Nedeni: Kore Savaşı'nın mirası ve ideolojik ayrılık sürüyor.
Nedeni: Yaptırımlar, askeri tatbikatlar ve nükleer krizler ilişkileri kötüleştiriyor.
Japon sömürge dönemiyle ilgili tarihi meseleler ilişkileri etkiliyor.
Nedeni: Soğuk Savaş'tan kalan siyasi ve ideolojik ayrılıklar sürüyor.
Nedeni: Filistin meselesi ve bölgesel politikalar nedeniyle sık sık gerilim yaşanıyor. Yahudi merkezli firma Pew Resarch'ın son raporuna göre İsrail'den en çok nefret eden ülkeler arasında ilk sırada Türkiye yer alıyor.
Nedeni: Ege Denizi, hava sahası ve Doğu Akdeniz anlaşmazlıkları öne çıkıyor./ derleyen: haber7
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