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Aktüel Yemen ordusu: Hudeyde'de 12 Husi milis öldürüldü
Aktüel

Yemen ordusu: Hudeyde'de 12 Husi milis öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-06 19:08:06 -
Yemen ordusu: Hudeyde'de 12 Husi milis öldürüldü

ADEN (AA) - Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hudeyde'de 12 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçleri'nden yapılan yazılı açıklamada, İran destekli Husilerin Hudeyde'nin güneyindeki Et-Tahita ilçesinde hükümet güçlerine ait mevzilere düzenlediği geniş çaplı saldırılar sonrası şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Çatışmalarda Husilerden 12 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.

Hükümet güçlerinden ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Husilerden de olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen ordusu, dün, ülkenin doğusundaki petrol zengini Marib vilayetinde, Husilerin elindeki bazı önemli bölgelerde kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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