  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen ordusu: Bir haftada 240 Husi milis öldürüldü
Aktüel

Yemen ordusu: Bir haftada 240 Husi milis öldürüldü

Yemen ordusu Cevf vilayetinde geniş bölgelerde kontrolü sağladı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 23:48:16 -
Yemen ordusu: Bir haftada 240 Husi milis öldürüldü

ADEN (AA) - Yemen ordusu son bir haftada ülkenin farklı cephelerinde yaşanan çatışmalarda 240 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı "26sepnews" haber sitesinde yer alan açıklamada, "1-7 Ekim tarihleri arasında, orduya bağlı birlikler ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarda en az 540 milis öldürüldü ve yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Öldürülen Husi milisler arasında 10 kişinin saha komutanlarından olduğu belirtilen açıklamada, 240 milisin başta Marib ve el-Cevf kentlerindeki cephelerde öldürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Suudi Arabistan sınırında bulunan ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde Yemen ordusu, bölgede yürüttüğü operasyonda son günde ilerleme kaydederek, geniş bölgelerde kontrolü sağladı.

Husilerden ise her iki konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin çeşitli bölgeleri, ağustos ayından bu yana şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cansu Dere kimdir?
Biyografi

Cansu Dere kimdir? "Sadakatsiz" oyuncusu Cansu Dere nerelidir?

Sözde dizilerde sergilenen rezilliklerin ardı arkası kesilmiyor. Reyting uğruna milli ne manevi değerlerimiz ayaklar altına alınıyor. Gayri ..
AK Parti düşmanlığında zirve! Paylaşımı görenler hayrete düştü
Gündem

AK Parti düşmanlığında zirve! Paylaşımı görenler hayrete düştü

AK Parti düşmanlığından gözü körelmiş olan A.K. isimli bir şahıs, ölen nenesinin haberini sosyal medya hesabından "Nenem öldü çok şükür AKP ..
Azerbaycan'dan tepki yağdı, ABD'li şarkıcı geri bastı!
Dünya

Azerbaycan'dan tepki yağdı, ABD'li şarkıcı geri bastı!

ABD'li rap şarkıcısı Cardi B, Ermenistan için yaptığı destek çağrısına gelen tepkilerden sonra geri bastı.

Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay