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Dünya Yemen için Riyad’da uluslararası kalkınma toplantısı
Dünya

Yemen için Riyad’da uluslararası kalkınma toplantısı

Yeniakit Publisher
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Yemen için Riyad’da uluslararası kalkınma toplantısı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, uzun süredir ağır insani krizle mücadele eden Yemen’de kalkınma sürecinin hızlandırılması amacıyla düzenlenen uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı.

Suudi Arabistan Yemen’i Kalkındırma ve Yeniden İmar Programı tarafından yapılan açıklamada, “Yemen Ortaklar Grubu” toplantısının Riyad’daki program merkezinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıya İngiltere, Birleşmiş Milletler Yemen Yerleşik Koordinatörlüğü ve Dünya Bankası Grubu’nun eş başkanlık ettiği belirtildi.

DONÖR ÜLKELER VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR KATILDI

Açıklamaya göre toplantı, BM kuruluşları, uluslararası organizasyonlar ve Yemen’e yardım sağlayan donör ülkelerin katılımıyla yapıldı.

Görüşmelerde Yemen’de kalkınma sürecinin önündeki engeller, sahadaki son durum ve ihtiyaç duyulan destek planları masaya yatırıldı.

KOORDİNASYONUN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Toplantıda, kalkınma ortakları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun artırılması gerektiği vurgulandı. Yemen’de ekonomik ve sosyal toparlanmayı hızlandıracak projelerin desteklenmesi, uluslararası yardımların daha etkin şekilde yönlendirilmesi ve kalkınma sürecinin sürdürülebilir hale getirilmesi ele alındı.

YEMEN’DE KIRILGAN SÜKUNET SÜRÜYOR

Yemen’de Nisan 2022’den bu yana cephelerin büyük bölümünde nispi bir sakinlik yaşansa da hükümet güçleri ile Husiler arasında zaman zaman çatışmalar meydana geliyor.

Taraflar arasında savaşı tamamen sona erdirecek kapsamlı bir siyasi anlaşmaya henüz ulaşılamazken, son dönemde gerilimin yeniden yükseldiği belirtiliyor.

İÇ SAVAŞ ÜLKEYİ AĞIR KRİZE SÜRÜKLEDİ

Yemen’de iç savaş, 2014 yılında Ensarullah Hareketi’nin başkent Sana’yı ele geçirmesiyle başladı. 2015’in başında ise Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu’nun Yemen hükümetinin talebi üzerine müdahalesiyle çatışmalar daha geniş bir alana yayıldı.

Yıllardır devam eden savaş, ülkedeki altyapıdan sağlığa, eğitimden ekonomiye kadar birçok sektörde büyük yıkıma yol açtı.

BARIŞ ARAYIŞLARI DEVAM EDİYOR

Dünyanın en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunan Yemen’de barış sürecini yeniden canlandırmak için diplomatik girişimler sürüyor.

BM öncülüğünde yürütülen temasların yanı sıra, Riyad’daki toplantı gibi uluslararası platformların da Yemen’de kalkınma, yeniden imar ve istikrar arayışına katkı sağlaması hedefleniyor.

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