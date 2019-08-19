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Yemen hükümetinden Riyad'da olağanüstü Aden toplantısı

Hükümet yetkilileri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi tarafından Yemen'in geçici başkenti Aden'de gerçekleştirilen "silahlı ayaklanma" sonrası ilk kez toplandı

19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:50
Yemen hükümetinden Riyad'da olağanüstü Aden toplantısı

ADEN (AA) - Yemen'deki hükümet yetkililerinin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi tarafından ülkenin geçici başkenti Aden'de gerçekleştirilen "silahlı ayaklanma" sonrası ilk kez olağanüstü toplantı düzenlediği duyuruldu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, hükümet yetkilileri Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi önderliğinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da olağanüstü toplandı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Hadi'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih, Başbakan Muin Abdulmelik, Meclis Başkanı Sultan el-Burkani, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri ile Savunma Bakanı Muhammed el-Makdişi katıldı.

Riyad'daki toplantıda, Suudi Arabistan'ın isyancı milislerin Aden'de ele geçirdiği kışla gibi önemli noktalardan geri çekilmesi ve durumun normale dönmesi için harcadığı çabadan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, toplantıda yaptığı konuşmada, "Aden'deki isyanın sona erdirilmesi, isyancı milislerin ele geçirdiği tüm kurum, mevzi ve kışlalardan çekilmesi, meşru güçlerin mevzilerine dönmesi ve hükümet ile tüm resmi kurumların yeniden görevlerinin başına geçmesinin sağlanması hususunda Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmanın uygulanmasını takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Hadi'den Yemen halkına "ülkeyi bölme projelerini reddedin" çağrısı

Konuşmasında ayrıca Yemen hükümetine "Husi milisler tarafından temsil edilen İran tehdidine karşı koymaya yönelik her türlü çabanın gösterilmesi" çağrısında bulunan Hadi, sahada yaşanan son gelişmelere ve Aden'deki "silahlı isyanın" yansımalarına da değindi.

Hadi, Yemen halkından "meşru yönetimin ve resmi devlet kurumlarının arkasında durarak ülkeyi bölme ve parçalamaya dönük tüm projelere karşı koymalarını" istedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri önceki gün "geri çekilme ve ateşkes" çağrıları üzerine Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin Aden'de ele geçirdiği yerlerden çekilmeye başladığını bildirmişti. Ancak BAE destekli Güney Geçiş Konseyi ise aynı gün içinde yaptığı açıklamada geri çekilmenin kışlalar ve önemli stratejik noktalardan değil, sadece kamu hizmet binalarından olduğunu duyurmuştu.

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki hükümet, BAE destekli Hizam Emni birliklerinin girişimini "darbe" olarak nitelendiriyor.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.



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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:50
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