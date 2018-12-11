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Yemen hemen yardıma muhtaç

Yemen’de temel insani ihtiyaçlara çok acil gereksinim olduğunu belirten Yemen Yerel Yönetim Bakanlığı Müsteşarı ve İnsanlığa Rahmet Derneği Başkanı Muhammed Hasan Alsoudi, "Ülkemizde şu anda insanlar ağaçları kesip yiyor. Türkiye’deki tüm hayırseverleri acil olarak Yemen’de bir kişi bile olsa kurtarmaya çağırıyoruz” dedi.

11 Aralık 2018 Salı 12:10

Yemen Yerel Yönetim Bakanlığı Müsteşarı ve İnsanlığa Rahmet Derneği Başkanı Muhammed Hasan Alsoudi, tarihinin en karanlık dönemini yaşayan ülkesinin yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek, “Yemen’de temel insani ihtiyaçlara çok acil gereksinim var. Ülkemizde şu anda insanlar ağaçları kesip yiyor. Türkiye’deki tüm hayırseverleri acil olarak Yemen’de bir kişi bile olsa kurtarmaya çağırıyoruz” dedi.

Alsoudi, Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu tarafından, valilik ve büyükşehir belediyesinin de desteğiyle Yemen için başlatılan yardım kampanyası kapsamında geldiği kentte, ülkesindeki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

22.2 milyon insan yardıma muhtaç

Yemen’de yaklaşık 4 yıl önce ortaya çıkan iç savaş nedeniyle ülkede son yüzyılın en büyük açlık ve insani krizlerinden birinin yaşandığını anlatan Alsoudi, 29 milyon nüfuslu ülkede 22,2 milyon sivilin insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Alsoudi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaların şiddetinin ülkesinde artarak sürdüğünü ifade etti.Yemen’in, dünyanın en fakir ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Alsoudi, ülkelerindeki iç savaşın sona erdirilmesi için uluslararası toplumun duyarsız kaldığını ve Birleşmiş Milletler çatısı altında düzenlenen barış görüşmelerinin de sonuçsuz kaldığına dikkati çekti.

Alsoudi, ülkesindeki savaşın ve kıtlığın en çok çocukları ve kadınları tehdit ettiğini belirterek, iç savaş nedeniyle 16 bin sivilin hayatını kaybettiğini, bu sayının neredeyse dörtte birini çocukların oluşturduğunu kaydetti ve şöyle devam etti:

Yemen’de temel insani ihtiyaçlara çok acil gereksinim var. Ülkemizde şu anda insanlar ağaçları kesip yiyor. Türkiye’deki tüm hayırseverleri acil olarak Yemen’de bir kişi bile olsa kurtarmaya çağırıyoruz. Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyoruz ve ona teşekkür ediyoruz. Bizim şu anda Türkiye’de yardım toplamamızı uygun gördüğü ve Müslümanların sorunlarıyla ciddi şekilde ilgilendiği için.

TDV’nin yardımları sürüyor

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) başlatılan kampanya kapsamında, Yemen halkına yardımlar sürüyor. Vakıf ile Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan Yemen’e yardım kampanyası kapsamında Marib, Taiz, El Cevf ve Sey’un şehirlerinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırılıyor. TDV Yemen Koordinatörü Mahmut Temelli, Yemen’de iç savaş nedeniyle 3 milyona yakın mültecinin bulunduğunu belirtti. Temelli, Yemen’de yerel sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapıldığına işaret ederek, ihtiyaç sahiplerine pirinç, un, şeker, yağ ve konservenin bulunduğu gıda kolileri dağıttıklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:10
  1. Yemen Yerel Yönetim Bakanlığı Müsteşarı ve İnsanlığa Rahmet Derneği Başkanı Muhammed Hasan Alsoudi
  2. Yemen Yerel Yönetim Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Hasan Alsoudi
  3. İnsanlığa Rahmet Derneği Başkanı Muhammed Hasan Alsoudi
  4. Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu
  5. Yemen
  6. Suudi Arabistan
  7. Husiler
  8. iç savaş
  9. Birleşmiş Milletler
  10. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  11. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)
  12. Diyanet İşleri Başkanlığı
  13. TDV Yemen Koordinatörü Mahmut Temelli

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