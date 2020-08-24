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Aktüel Yemen Dışişleri Bakanı: "Sokotra'nın meşru hükümetin kontrolüne geçmesini istiyoruz"
Aktüel

Yemen Dışişleri Bakanı: "Sokotra'nın meşru hükümetin kontrolüne geçmesini istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-24 17:41:31 -
Yemen Dışişleri Bakanı: "Sokotra'nın meşru hükümetin kontrolüne geçmesini istiyoruz"

ADEN (AA) - Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolündeki Sokotra'nın yeniden meşru hükümetin yönetimine geçmesini istediklerini belirtti.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Hadrami, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly ile telefonda görüştü.

Riyad Anlaşması'nın ivedilikle uygulanması için sunulan önerinin ele alındığı görüşmede Hadrami, Yemen hükümetinin, Sokotra'nın yeniden meşru yönetimin kontrolüne geçmesini ve Aden'deki askeri güçlerin kent dışına çekilmesini istediğini kaydetti.

Bunların olması durumunda, devlet kurumlarının görevini daha iyi yerine getireceği ve güvenlik ile istikrarın sağlanacağını dile getiren Hadrami, Riyad Anlaşması'nın da Yemen'in toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını hedeflediğini vurguladı.

BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

- Riyad Anlaşması kapsamındaki gelişmeler

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın 29 Temmuz'da yayımladığı bir habere göre, Riyad yönetimi, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın ivedilikle uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara öneri sunmuştu.

Haberin ardından GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından, "Konseyin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna, Riyad Anlaşması'nı hayata geçirme olanağı sunmak için özerk yönetimden vazgeçtiğini" duyurmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki "özerklik"ten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından çıkardığı kararnameyle, Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamış, Tuğgeneral Muhammed Ahmed el-Hamidi ise Tümgeneral rütbesine yükseltilerek Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.

Hadi, daha sonra Başbakan Muin Abdulmelik'i, Riyad Anlaşması uyarınca yeni bir hükümet kurmakla görevlendirmişti.

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