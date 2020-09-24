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Aktüel Yemen Dışişleri Bakanı, Husilerin kıtlığı önlemeyi zorlaştırdığını söyledi
Aktüel

Yemen Dışişleri Bakanı, Husilerin kıtlığı önlemeyi zorlaştırdığını söyledi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 17:11:30 -
Yemen Dışişleri Bakanı, Husilerin kıtlığı önlemeyi zorlaştırdığını söyledi

ADEN (AA) - Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami Husilerin insani eyleme uyguladığı engeller ve kısıtlamaların ülkede kıtlık riskini önlemeyi zorlaştırdığını söyledi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Hadrami, İsveç ve Avrupa Birliği tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 75. Oturumu sonrasında, "Yemen'deki İnsani Kriz: Kıtlığın Önlenmesi" adı altında düzenlenen etkinlikte konuştu.

Hadrami, "BM kurumları ve insani yardım kuruluşlarının Husi kontrolündeki bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım götürme çabalarına karşın, Husilerin koyduğu engeller ve kısıtlamalar hükümet ile uluslararası toplumun kıtlık riskinin önleme çabalarını zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

"Husi milislerinin insani yardım çabalarına getirdiği engellerin 2019 ve 2020 yıllarında hiç olmadığı kadar sıklaştırıldığını" ifade eden Hadrami, Husi milislerin yardımları çaldığına dair uluslararası kuruluşlardan bilgiler geldiğini aktardı.

Yemen'de süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Ülkedeki çatışmalarda 12 bini sivil, 112 bin kişi hayatını kaybetti.



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