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Aktüel Yemen Cumhurbaşkanı, yeni hükümete çalışmalarını Aden'den yürütme talimatı verdi
Aktüel

Yemen Cumhurbaşkanı, yeni hükümete çalışmalarını Aden'den yürütme talimatı verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-26 18:01:40 -
Yemen Cumhurbaşkanı, yeni hükümete çalışmalarını Aden'den yürütme talimatı verdi

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, yeni kurulan hükümete, çalışmalarını Yemen'in geçici başkenti Aden'den yürütme talimatı verdi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Hadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da anayasa yeminlerini etmelerinin ardından Başbakan Muin Abdulmelik ve yeni hükümet üyeleriyle toplantı yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih ile Meclis Başkanı Sultan el-Burkani'nin de katıldığı toplantıda bakanlara seslenen Hadi, pek çok hükümet yetkilisinin çalışmalarını Riyad'dan yürütmesine işaret ederek, "Bugünden itibaren, hiçbir bakan yurtdışından ya da başkent (Aden) dışından hizmet vermeyecek. Herkes yurda dönecek ve devlet kurumlarını yeniden kurmak için daha fazla çalışacak." dedi.

Geçici başkent Aden'in tüm silahlı unsurlardan temizlenmesi ve emniyet birimlerinin üzerine düşeni yapmasına olanak sağlanması gerektiğini belirten Hadi, "Hükümet, Riyad Anlaşması'nın özellikle askeri ve güvenlik alanlarındaki diğer kazanımlarının da hayata geçmesini takip etmekten sorumludur. Silahlı unsurların çekilmesi, silahların toplanması, tüm askeri birliklerin Savunma Bakanlığı, emniyet güçlerinin ise İçişleri Bakanlığı'na bağlı olmak üzere tek çatı altında toplanması da bunlardan." diye konuştu.

Hadi, yeni hükümetin önceliklerinin ekonomik sorunlar üzerinde çalışmak, ekonominin daha fazla kötüleşmesini engellemek, yerel para birimine destek vermek ve devlet gelirlerini arttırmak üzerine yoğunlaşmak olduğunu ekledi.

Yemen hükümeti, bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta Cumhurbaşkanı Hadi'nin huzurunda yemin etmişti.

Cumhurbaşkanı Hadi ile pek çok hükümet yetkilisi, ülkeyi, koalisyon güçlerinin Husilere karşı operasyon başlattığı 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan yönetiyor.

Yemen Cumhurbaşkanlığının 18 Aralık'ta yayımladığı kararda, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümetin kurulduğu bildirilmişti.

Kararda ayrıca, yeni hükümetin, Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde oluşturulduğu ifade edilmişti.

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