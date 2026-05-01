Bu CHP yönetimi Levent Gültekin’i verem edecek! “Arkadaş eğlenirsin ama bunu niye videoya alma ihtiyacı hissediyorsunuz?” Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu da çıkıp ‘Ben rüşvet aldım’ dese bu CHP’liler yine inanmaz! Düzenleme neler getirdi? Yeni doğum izni dönemi resmen başladı Milli platformlara yerli “sinir sistemi” geliyor! Türk İHA ve uçakları artık durdurulamayacak MHP’de Olağan Kurultay tarihi açıklandı "3 Milyonluk Saat" Balonu Patladı: Hasan Alkan Hoca’nın Saati Kaç Para Çıktı? 'Bakırı altına dönüştüren cihaz yaptı!' Fransız askeri Ada’yı gerer İşgalciler 21 tekneyi gasbetti! Katil eceline susadı ‘Alem videosu montaj’ iddiası boşa çıktı
Moskova'dan 'Nükleer Felaket' çıkışı! Ya aptallık yapıyorlar ya da...
Dünya

Moskova’dan 'Nükleer Felaket' çıkışı! Ya aptallık yapıyorlar ya da...

Moskova’dan 'Nükleer Felaket' çıkışı! Ya aptallık yapıyorlar ya da...

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'nın başkenti Moskova'da katıldığı bir konferansta Avrupa'ya yönelik sert şekilde eleştirilerde bulundu ve nükleer çatışma ihtimaline dikkat çekti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'nın başkenti Moskova'da katıldığı bir konferansta Avrupa'ya yönelik sert şekilde eleştirilerde bulundu ve nükleer çatışma ihtimaline dikkat çekti.

Medvedev, Ortadoğu'da yaşanan krizin geldiği son durumu belirterek, “Nükleer bir felaket senaryosu ihtimal dışı değil. Böyle bir duruma karşı hazırlıklı olunması gerekiyor”dedi.

 

ÇATIŞMA ARTABİLİR

Dmitri Medvedev, Avrupa birliğini doğrudan hedef alarak eleştirdi. AB'nin uzun yıllardır inşa ettiği yapının giderek güç kaybettiğini savundu. Avrupa'daki liderleri sert sözlerle suçlayan Medvedev, bu isimlerin Rusya'ya karşı sergiledikleri söylemlerin krizi tırmandırdığını ve yapıcı bir tavır göstermediklerini ifade etti.

BENZERLİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki problemlerin kısa sürede ortadan kalkmayacağını belirten Medvedev, Rusya'nın ABD ile Avrupa ile ilgili tespitlerinde benzerlik olduğunu vurguladı.

 

FAZLA HAYALPERESTLER

Nükleer silahlar konusuna da değinen Medvedev, "Nükleer kıyametin yaşanması mümkün. Bunu anlamayanlar ya hayalperest ya da aptal. Bunun yaşanmasını istemiyoruz. Ancak böyle bir senaryonun göz ardı edilmemesi gerekiyor. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Bunun için ülkemiz nükleer stratejik güçlere sahip. Bu güçler, destekleniyor ve hazırlıklı” ifadelerini kullandı.

Trump'tan ilginç İran açıklaması: Can atıyorlar
Trump'tan ilginç İran açıklaması: Can atıyorlar

Dünya

Trump'tan ilginç İran açıklaması: Can atıyorlar

Trump'tan ABD ile Kanada arasındaki petrol boru hattı projesine onay
Trump'tan ABD ile Kanada arasındaki petrol boru hattı projesine onay

Dünya

Trump'tan ABD ile Kanada arasındaki petrol boru hattı projesine onay

İşte Trump’ın ülkesinin arka yüzü!
İşte Trump’ın ülkesinin arka yüzü!

Dünya

İşte Trump’ın ülkesinin arka yüzü!

