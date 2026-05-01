Moskova’dan 'Nükleer Felaket' çıkışı! Ya aptallık yapıyorlar ya da...

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'nın başkenti Moskova'da katıldığı bir konferansta Avrupa'ya yönelik sert şekilde eleştirilerde bulundu ve nükleer çatışma ihtimaline dikkat çekti.

Medvedev, Ortadoğu'da yaşanan krizin geldiği son durumu belirterek, “Nükleer bir felaket senaryosu ihtimal dışı değil. Böyle bir duruma karşı hazırlıklı olunması gerekiyor”dedi.

ÇATIŞMA ARTABİLİR

Dmitri Medvedev, Avrupa birliğini doğrudan hedef alarak eleştirdi. AB'nin uzun yıllardır inşa ettiği yapının giderek güç kaybettiğini savundu. Avrupa'daki liderleri sert sözlerle suçlayan Medvedev, bu isimlerin Rusya'ya karşı sergiledikleri söylemlerin krizi tırmandırdığını ve yapıcı bir tavır göstermediklerini ifade etti.

BENZERLİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki problemlerin kısa sürede ortadan kalkmayacağını belirten Medvedev, Rusya'nın ABD ile Avrupa ile ilgili tespitlerinde benzerlik olduğunu vurguladı.

FAZLA HAYALPERESTLER

Nükleer silahlar konusuna da değinen Medvedev, "Nükleer kıyametin yaşanması mümkün. Bunu anlamayanlar ya hayalperest ya da aptal. Bunun yaşanmasını istemiyoruz. Ancak böyle bir senaryonun göz ardı edilmemesi gerekiyor. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Bunun için ülkemiz nükleer stratejik güçlere sahip. Bu güçler, destekleniyor ve hazırlıklı” ifadelerini kullandı.