1,5 milyar dolarlık proje başladı: 700 km’lik hatla petrolü Türkiye’ye taşıyacaklar

TAHSİN HAN

İran’ın ABD-İsrail saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla petrolünü dünya piyasasına ulaştıramayan ve büyük maddi zarara uğrayan Irak yönetimi, yeni bir adım attı.

Irak Petrol Bakanlığı, günlük 2,5 milyon varil taşıma kapasitesine sahip Basra-Hadise petrol boru hattı projesinin uygulanmasına başlandığını bildirdi. Yeni boru hattı sayesinde, Basra petrolünün Kerkük hatları üzerinden Türkiye’nin Ceyhan Limanı’na taşınabilecek.

PETROL BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Petrol Bakanlığı Sözcüsü Abdulsahib Bazoon, Rûdaw kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu projenin hayata geçirilme sürecinin başladığını belirtti. Bazoon, hattın yaklaşık 700 kilometre uzunluğunda ve 56 inç çapında (Yaklaşık 1.5 metre genişliğinde) olacağını ifade ederek, boru hattının petrol ihracatı için üç farklı güzergah üzerinden kullanılmasının planlandığını kaydetti.

ÜÇ GÜZERGAH OLACAK

Bu güzergahların Suriye’deki Banyas Limanı, Türkiye’deki Ceyhan Limanı ve Ürdün’deki Akabe Limanı olduğunu aktardı.

Petrol Bakanlığı tarafından 26 Nisan’da, projeyi takip etmek üzere bakan yardımcılarından birinin başkanlığında özel bir heyet oluşturulduğu bildirildi. Proje için yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bütçe ayrıldığını belirten Bazoon, tamamlanma sürecinin ise yeni hükümetin bütçe yasası kapsamında sağlayacağı finansmana bağlı olduğunu ifade etti.

ALTERNATİF YOL OLACAK

Basra’dan başlayarak Enbar vilayetindeki Hadise ilçesine kadar uzanması planlanan boru hattı sayesinde, Basra petrolünün Kerkük hatları üzerinden Türkiye’nin Ceyhan Limanı’na taşınabileceği belirtildi. Böylece enerjinin dünyaya ulaşımı için alternatif bir yola sahip olacak olan Irak, benzer bir çatışma durumunda petrolünü satma konusunda sorun yaşamayacak.