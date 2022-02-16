Yemekten sonra gelen karın ağrısı safra taşı habercisi olabilir! Safra kesesi taşı tedavisi

Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Fatma Ümit Malya, "Yemek yedikten sonra başlayan karın ağrısı safra taşının erken uyarısıdır. Karın ağrısı nasıl olsa geçer diye beklemek hastalığın ilerlemesinin yanı sıra ciddi sorunlara yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Safra kesesi taşı tedavisi

Malya, Medipol tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında, safra taşı oluşumu ve tedavi yöntemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yemek yedikten sonra başlayan karın ağrısının safra taşının erken uyarısı olduğunu bildiren Malya, karın ağrısı nasıl olsa geçer diye beklemenin hastalığın ilerlemesinin yanı sıra ciddi sorunlara yol açabileceğini kaydetti.

Safra kesesinin bir ağaç gibi olan safra ağacına küçük bir sapla tutunmuş safra depolayan bir armut gibi olduğunu dile getiren Malya, "İçerisinde taşlar oluştuğunda bu taşlar sap bölümünü tıkarsa safra kesesi safrayı boşaltamaz ve şişerek iltihaplanır. Daha sonra bu taşlar ana safra kanalına düşerse sarılık ve pankreas iltihaplanmasına sebep olabilir. Tüm bunlar için ilk bulgu da karın sağ üst bölgesinde özellikle yemeklerden sonra olan ağrılardır. Bunlar öncelikle hafif olarak başlar. Sonrasında daha ciddi iltihaplanma tabloları gelişebilir. Bu sebeple ağrılar ilk başladıktan sonra artık bu safra kesesi hasta hale gelmiş kabul edilerek ameliyat önerilir." açıklamasında bulundu.

"4 kişiden 1’inde safra taşı olabilir"

Erkeklere oranla kadınlarda safra kesesi taşlarının daha sık görüldüğünü aktaran Malya, "Safra taşları genetik, yaşam tarzı ve beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkıyor. Değiştirilebilir faktörlerin başında da yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları geliyor. Yapılan çalışmalarda özellikle obezite varlığında yüzde 25 oranında safra kesesi taşlarının oluştuğunu görüyoruz. Bu da oldukça yüksek bir oran. Yaklaşık dört kişiden birinde safra kesesi taşı olduğu anlamına geliyor. Bizim saframız su safra asitleri ve kolesterolden yani yağdan oluşur. Yağ oranı artarsa artık saframız akışkanlığını kaybeder. Çayın içinde çözünebilir şeker miktarı sonsuz olmadığı gibi safra kesemiz de fazla miktarda olan yağları sıvı halde tutamaz ve bu yağlar taşlaşır." bilgisini paylaştı.

-"Asansör yerine merdiven kullanın"

Safra taşına yol açan obezite ve fazla kiloya sebep olan yanlış beslenme şekline değinen Malya, yüksek kalorili beslenme, kızartma ve hamur işleri, şekerli gıdalar, yağ oranı yüksek yanlış pişirilen etler (kızartma, döner, kebap, yahniler) ve hazır paketli gıdaların çok tüketilmemesi gerektiğini belirtti.

Birçok rahatsızlığın önüne geçerek sağılığı korumada büyük rol oynayan Akdeniz tipi beslenmeye de değinen Malya, "Sağlıklı yağların tüketimine dayanan bir beslenme çeşidi oluşuyla da diğer diyet ve beslenme çeşitlerinden ayrılıyor. Yağ olarak bitkisel sıvı yağlarının özellikle zeytinyağının tercih edilmesi ve etlerin ızgara şeklinde tüketilmesi sağlığımıza olumlu etki ediyor. Ayrıca yeşil yapraklı sebze, düşük şekerli meyve, kuruyemiş, bakliyat ve en önemlisi de balık. Safra kesesi hastalıkları riskini azaltmak için bu diyeti hastalarımıza özellikle öneriyoruz. Ayrıca aşırı olmamak kaydıyla sınırlı miktarda tüketildiğinde çay, kahve ve çikolatanın ise faydalı etkisi olabilir. Fakat her şeyin çoğu zarar, azı karar mantığı bu konuda da sağlığınızı koruyacaktır." tavsiyelerinde bulundu.

Sadece doğru beslenmenin yeterli olmadığını belirten Malya, şunlar kaydetti:

“Fiziksel aktivitemizi artırmamız ve günde en az iki buçuk litre su tüketmemiz olacaktır. Herhangi bir spor yapamasak bile asansör yerine merdiven kullanmak, gideceğimiz yerlere yürüyerek gitmek en azından eve giderken bir durak erken inip yürümek bile katkı sağlayacaktır. Fiziksel aktivitemizin artması ile metabolizmamız hızlanacak ve bu da arada yaptığımız küçük kaçamakların bile kolayca üstesinden gelmemizi sağlayacaktır.”

Safra kesesi taşı tedavisinde modern yöntem

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi ekibi gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara her geçen gün yenisini ekliyor.

Medical Park Gaziantep, Genel Cerrahi Ekibi her türlü kanser ameliyatlarının yanı sıra, Laparoskopik (Kapalı) Cerrahi, Mide, Bağırsak Cerrahisi, Pankreas Cerrahisi, Karaciğer ve Safra Yolları Cerrahisi, Meme ve Tiroid cerrahisi alanında hastalara şifa olmaya devam ediyor.



“Safra kesesi taşları son yıllarda arttı“

Safra kesesi taşları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı, Doç. Dr. Mesut Gül, “Safra kesesi taşları, sindirime yardımcı olan safranın içeriğinde çok yüksek düzeyde kolesterol bulunması sonucu katılaşarak çökelti oluşturması sonrası meydana gelmektedir.Taşların boyutu ve sayısı kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Safra kesesi taşlarının son yıllarda sıklığı giderek artmaktadır. Bu hastalığa kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülmektedir. Hastalar bize genellikle, ani ve hızlı ağırlaşan karnın sağ üst bölgesinde ağrı hissi, bulantı, kusma, sarılık, aşırı gaz ve diğer sindirim problemleri ile başvurmaktadırlar“ dedi.



“Hastanemizde ameliyatlar dünya standartlarında yapılıyor“

Safra kesesi taşlarına tanısal yaklaşımda ilk olarak başvurulan tetkik‘in ultrasonografi olduğunu aktaran Gül, “Bu radyolojik tanı yöntemi ile 2 mm küçüklükteki taşların bile tespiti sağlanabilir. Safra kesesi taşlarının tedavisinde birçok yöntem kullanılmakla birlikte en sık tercih edileni laparoskopik(kapalı) ameliyatlardır. Genel anestezi altında gerçekleştirilen laparoskopik ameliyatlarda karın bölgesinde 3-4 adet insizyon (kesi) gerçekleştirilir. Bu insizyon bölgelerinden küçük ve ışıklı ameliyat aletleri hastanın karın boşluğunun içerisine sokulur ve safra kesesine ulaşılır. Hastalar belli bir süre takip edildikten sonra genellikle aynı gün veya operasyon sonrası günde taburcu edebilirler. Hastanemizde safrakesesi ameliyatlarını yüksek teknolojik laparoskopik cihazlarla dünya standartlarında yapılmaktadır“ dedi.