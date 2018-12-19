Yemekten sonra ceviz yerseniz...

Kafatasını andıran sert kabuğu, içini kırınca üzerindeki ince zarı ve kıvrımlı yapısıyla her ceviz görüşümüzde aklımıza beyin gelir. Acaba ceviz 'Ben beyin gıdasıyım' mı demek istiyor?

Evet, ceviz hem şeklen hayret verecek ölçüde beyine benziyor ve hem de ceviz beynimizin en iyi dostu!

İhtiva ettiği linoleik ve alfa linoleik asit, E ve B6 vitaminleriyle ceviz, sinir sistemimiz için mükemmel bir besin.

Bu aslında yeni bir keşif değil. Çok eski çağlardan beri ceviz beyin yorgunluğu için önerilen bir gıda olmuş.

Günümüzde milyonların derdi olan depresyona karşı savaşta da ceviz önemli bir yere sahip.

Cevizin hafif antidepresan özelliği, içindeki 'triptofan’dan kaynaklanıyor. Triptofan, beynimizde duygu durumunu kontrol eden önemli bir beyin kimyasalı olan serotonine dönüşerek etki yapıyor. Yatmadan önce yiyeceğiniz yarım avuç içi kadar cevizin içindeki triptofan, iyi uyumanıza yardımcı olabilir.

Öte yandan, bilimsel çalışmalar sonucunda cevizin damar koruyucu, ishal kesici, cildi temizleyici, siğil giderici, hipoglisemik, antifungal (mantar hastalıkları tedavisi), antiviral (virüs infeksiyonlarına karşı olan etki), tümör engelleyici özelliklerinin olduğu belirlenmiştir.

Ceviz kanın pıhtılaşmasını önler, kan dolaşımını düzenler, kan pıhtılarını bozar, antialerjik özellik gösterir, karaciğer fonksiyonlarını düzenler, bağışıklık fonksiyonları korur ve anormal antikor oluşumunu engeller.

Son epidemiyolojik çalışmalar, sert kabuklu meyvelerin kalp-damar hastalıklarının neden olduğu ölüm oranlarını azalttığını ve bu etkinin, yaş, egzersiz, sigara, alkol, diyetteki yağ oranı, lif, meyve, sebze ve vitamin E ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Yemeklerden sonra ceviz yemek, vücuttaki sağlığa zararlı yağları ve kan damarlarındaki yağların bozucu etkilerini azaltabiliyor.

Barcelona Hastanesi Kliniği’nde yapılan testler sonrasında, yüksek doymuş yağ oranı olan yemeklerde, zeytin yağı ve cevizlerin atardamarlardaki tehlikeli iltihap ve oksitlenmeyi her öğün sonrasında azaltmaya yardımcı olduğu görüldü. Ceviz, aynı zamanda atardamarların, elastikiyet ve esnekliğini korumaya yardımcı oluyor.