Yemekte indirim hilesine bakanlık dur dedi! Sepette fiyat oyunu

Resul Ekrem Şahan

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu son yaptığı kurul toplantısında yeme-içme sektöründe oynanan indirim oyununu örnekleriyle ortaya çıkardı.

Sahte indirime göz yumulmadı

Geçtiğimiz yıl başında eticaret sektöründe ‘Efsane Cuma’ ve ‘Şahane Cuma’ gibi sahte kampanyaları ortaya çıkaran bakanlık, bu kez de yeme-içme sektöründeki indirim oyununu durdurdu. Türkiye’nin önde gelen bir yemeiçme uygulamasında yapılan ‘İndirim Yağmuru’ adı altındaki kampanyada fiyatlara “önce bindirim, sonra indirim yapıldığı ortaya çıkarıldı.

6 firmaya reklam yasağı getirildi

Kebapçısından balıkçısına, yöresel lokantalardan fırınlara kadar kendisine yapılan şikâyetleri inceleyen Reklam Kurulu, 6 firmanın uygulama üzerindeki reklamlarını durdurdu. Kurul, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Ürünlere ilişkin indirim uygulanmadan bir önceki fiyattan satışa sunulduğuna ilişkin kanıtlayıcı bilgi ve belgeler tarafımıza sunulamadı. Ürüne ilişkin indirim öncesi fiyat bilgisinin tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu, dolayısıyla söz konusu indirimli satışa ilişkin tanıtımlar ile ürünün satış fiyatında gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapıldığı izlenimi oluşturularak tüketicilerin aldatıldığı değerlendirildi. Reklam Kurulu, bir lokantanın satış reklamlarında tavuk kanadı uygulama üzerinden yüzde 50 indirim iddiasıyla 60 lira yerine 30 liraya sattığını ancak bu ürünün lokantanın kendi mönüsünde 27 lira olduğunu belirledi. Yine tavuk şişin 58 lira yerine indirimli olarak 29 liraya satıldığını ancak yine kendi mönülerinde bunun fiyatının da 25 lira olduğunu tespit etti. Kurul, bir balık lokantasının ise uygulama üzerinden hamsi tavayı yüzde 35 indirimli olarak 82.90 yerine 53.89 liraya satışa sunduğunu ancak ürünün mönü fiyatının 54 lira olduğunu saptadı.