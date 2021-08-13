Yemeksepeti, Marketyo’yu satın aldı

Yakup Sarıçiçek

“Yemeksepeti Mahalle” adını alacak bu yeni hizmet ile kullanıcılar, Yemeksepeti uygulaması üzerinden mahallelerindeki esnaflardan ve yerel market zincirlerinden istedikleri her ürünü anında sipariş edip, ihtiyaçlarını dakikalar içinde giderme kolaylığına sahip olacak. Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın, “Yemeksepeti’nin Türkiye’den yaptığı bu satın alma Türk e-ticaret sektörünün en önemli yatırımlarından biri olarak önemli bir örnek teşkil ederken, Türkiye’de girişimciliğin değerlenebildiğini gösterebilmek açısından da genç girişimcilere ilham verecektir. Yeni dönem için heyecanlıyız” dedi. Marketyo CEO’su Özer Fırat ise Yemeksepeti’nin gerçekleştirdiği yatırım kararından son derece mutluluk duyduklarını ifade etti. Perakende uygulamaları arasında coğrafi yaygınlık açısından ilk sıralarda yer alan Marketyo, “bildiğin market” anlayışı ile 60 ilde 2 binden fazla market noktası aracılığıyla hizmet veriyor.