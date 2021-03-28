Yemeksepeti hesap silme | Yemek Sepeti hesap kapatma
Yemeksepeti son dakika haberleri: Yemek Sepeti hacklendi açıklamasından sonra binlerce Yemek Sepeti üyesi vatandaş, yemeksepeti şifre değiştirme, yemeksepeti giriş hesabı bilgilerini güvende olup olmadığını merak ediyor. Yemek sepeti hesap silme, Yemek sepeti numara değiştirme, Yemek sepeti şifre değiştirme ve Yemek sepeti e posta değiştirme bilgileri kullanıcılar tarafından sorgulanıyor.
Korona salgını sürecinde vatandaşlar internet üzerinden alış veriş yapmayı tercih etti. Online olarak müşterilerine hizmet veren Yemek Sepeti online sitesi hacklendiğini duyurdu. Yemek sipariş şirketi, yaptığı açıklamada kullanıcıların ad-soyad, mail adresleri, telefon numaraları, adres bilgilerinin çalındığını ancak kredi kartı bilgileri ve sosyal medya hesabı bilgileri gibi verilerin güvende olduğunu duyurdu. Peki hesap silme nasıl yapılır? İşte Yemek Sepeti hesap silme.
Yemek Sepeti hesabı silme
Paket servis hizmeti bulunan restoranlar ile yemek siparişi vermek isteyen internet kullanıcılarını aynı ortamda buluşturmak amacı ile kurulmuş bir site olan Yemek Sepeti üyeleri, hesaplarını kendileri silemezler. Yemek Sepeti hesap silme işlemi için şu yolları izleyebilirsiniz;
Yemek Sepeti giriş yap
1 – Web siteleri üzerinden iletişim formunu kullanarak,
2- (212) 359 18 00 nolu numaralarını arayarak,
3- [email protected] adresine e-mail atarak Yemeksepeti hesap silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Yemeksepeti hesap kapatma
Yemeksepeti hesap kapatma işlemleri, site üzerinden ya da uygulama üzerinden gerçekleştirilememektedir. Hesaplarını kapatmak isteyen kişilerin sitenin yetkilileri ile görüşmesi gerekmektedir.