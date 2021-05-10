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Ekonomi Yemeksepeti 20. yıl çekilişinde kazananlar belli oldu
Ekonomi

Yemeksepeti 20. yıl çekilişinde kazananlar belli oldu

Türkiye’nin online yemek sipariş platformu Yemeksepeti’nin 20’nci yaş gününü kutladığı yüzlerce hediyeden oluşan çekiliş kampanyasının kazananları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 14:05:00 -
Yemeksepeti 20. yıl çekilişinde kazananlar belli oldu

Noter huzurunda yapılan çekilişle belli olan talihlilerin isimleri, günlük gazetelerde duyuruldu. Türkiye’nin online yemek siparişi platformu Yemeksepeti’nin 20’nci yaş gününü kutlamak için 15 Mart-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği çekiliş kampanyasının kazananları 27 Nisan tarihinde noter huzurunda yapılan çekilişle belli oldu. Kampanyaya katılanlar, her 20 TL’lik siparişlerinde hem doydular hem de 1 çekiliş hakkı kazandılar.  Hediye kazananların isimleri Yemeksepeti platformunda (https://www.yemeksepeti. com/yirminci-yil-cekilis) paylaşıldı. asil listede yer alan kazananların hediyelerini teslim alma süreci başladı. 

Aman dikkat

Çekiliş şartnamesine göre asil talihlilerin en geç 20 Mayıs 2021; yedek talihlilerin ise, en geç 4 Haziran 2021 tarihine kadar [email protected] adresine epostayla veya U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Sütlüce Mahallesi Bayrak Sokak No: 4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekiyor. Kimlik belgeleri ile iletişim adreslerini tam ve eksiksiz teslim edenler, ikramiyelerini alacaklar. Asil talihlilerin belirtilen tarihe kadar başvuru yapmamaları ve kendilerinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmemeleri durumunda 21 Mayıs 2021 tarihi itibariyle ikramiye hakkı sırasıyla yedeklere geçecek.

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