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Yemek yerken su içmek zararlı mı?

Öğünleriniz sırasında sofradan şu ya de meşrubatı eksik etmiyor musunuz? O zaman size kötü bir haberimiz var...

13 Nisan 2019 Cumartesi 13:30
Yemek yerken su içmek zararlı mı?

Uzmanlar sağlıklı bir beden için günde en az 2,5 litre su tüketilmesini şiddetle tavsiye ediyor. Ancak su içmek kadar suyu zamanında tüketmek de son derece kıymetli. Yemek sırasında su ya da meşrubat tüketmek sağlığımız açısından son derece zararlı. Su ya da sıvı tüketimi yemek yerken sindirimi yavaşlatır. Tüketilen içecekler tükürük ve mide salgısını sulandırır. Bu da sindirim sistemimiz için son derece zararlıdır.

İnsülin seviyesini dalgalar

Yemek yerken tüketilen su midenin sindirim şiddetini azaltacağı gibi insülin seviyesinde ciddi dalgalanmalara neden olur.

2 saat sonra

Elbette yemek yerken nefes almakta güçlük çekildiğinde ya da benzer durumlarda bir miktar su içmek bu tip sorunlara neden olmaz. Doktorların altını çizdiği değer ise yemek sırasında 1 bardak ve fazla sıvı tüketimi yapılmamasıdır. Uzmanlar yemeklerden iki saat sonra sıvı tüketiminin yapılması gerektiğini, bu durumun sindirim sistemi için kıymetli olduğunu vurguluyor.

Tuz ve şeker önemli

Yemeğin ardından su ihtiyacı hissedilmemesi için yemeklerin tuz ve şeker oranlarının iyi ayarlanması gerektiği de önemli hususlardan.

 

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 13:30
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