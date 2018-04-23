Yemek yerken su içmek zararlı mı?

Beslenme Danışmanı Dr. Gönül Ateşsaçan, “Aç değilseniz yemeyin ve yerken de; yüzde 75 doyma kuralını uygulayın. Evde veya dışarıda yerken mümkün olduğu kadar basit şekilde beslenin. En fazla 3 veya 4 yiyeceği karıştırın. Mevsimlere göre beslenmeye özen gösterin.” dedi.

YEMEK SIRASINDA SU İÇİLEBİLİR Mİ?

Ateşsaçan, “Yazın sulu ve serin gıdalar, kışın sıcak ve kuru gıdalar yiyin. Tatlandırıcı ve şeker kullanmayın. Yiyecekleri 30-40 kez çiğneyin. Ağızda çiğnenen asidik gıdalar alkali olurlar ve midede o denli az asit oluştururlar. Bu da kilo vermeye yardımcı olur. Yemek sırasında su veya sıvı tüketmeyin. Sindirim yavaşlar, fermantasyona izin verecek şekilde tükürük ve mide salgıları sulanır. Öğün aralarında günde toplam 10-12 bardak (2 litre) saf ve alkalik su için.”tavsiyelerinde bulundu.

Suyun günün belirli zamanlarında içilmesi gerektiğinin belirten Ateşsaçan, “Sabah kalkınca 2 bardak; kahvaltıdan sonra 2 bardak; yemekten sonra 2 bardak; akşam yemekten sonra yatmadan önce 2 bardak su içmeye çalışın. Çok ağır bedensel çalışmıyorsanız daha hafif beslenin. Yemeklerinizi sakin bir ortamda, oturarak, huzurlu olarak yiyin. Ne kadar hızlı yerseniz, o kadar yavaş hazmedersiniz. Bu da kilo almanıza neden olur. Hastayken, ateşiniz varken sulu gıdalar tüketin. Duygusal çöküntü yaşıyorsanız, kızgın, endişeli ve üzüntülü iseniz yemek yemeyin. Sindirim sistemi kapanır çalışmaz. Yediğiniz her şey kalır, asit ve toksin üretir. Bu durumlarda oruç tutmak iyidir. Unutmamak gerekir ki önemli olan ne yediğinizdir, ama daha da önemlisi ne kadar yediğinizdir.” dedi.