  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Yemek yaparken elbiseleri tutuşan kadın öldü
Yaşam

Yemek yaparken elbiseleri tutuşan kadın öldü

İzmir'in Kınık ilçesinde mutfakta yemek yapmak isterken bir anda ocak ateşinden elbiseleri tutuşan yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 03:35:00 -
Yemek yaparken elbiseleri tutuşan kadın öldü

İzmir'de 97 yaşındaki Şahinaz Önem, evde yemek yapmak istedi. Mutfağa giren yaşlı kadın, yemeği yaptığı anda ocaktan parlayan alevle elbiseleri tutuşmaya başladı.

Hastaneye kaldırıldı

Evden dumanların geldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde durumunun ağır olduğu belirlenen 97 yaşındaki kadın ambulans ile Kınık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23